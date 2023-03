Verzögerungen und Ausfälle am Flughafen Frankfurt: Fraport mit klarem Hinweis an Passagiere

Von: Florian Dörr

Am Flughafen Frankfurt fallen nach dem Streik vom Montag auch am Dienstag noch mehrere Flüge aus. Auch am Boden kommt es zu Verzögerungen.

Update vom Dienstag, 28. März, 11.03 Uhr: Nach dem großen Streik am Montag (27. März) ist der Passagierbetrieb am Flughafen Frankfurt wieder angelaufen. „Es wird langsam voller“, sagte eine Sprecherin gegenüber der dpa.

Allerdings läuft offenbar noch nicht alles rund. Am Dienstagmorgen waren für den Tag rund 40 Flugannullierungen bekannt. Diese waren teilweise noch auf den Streik zurückzuführen. Bei der Betreibergesellschaft Fraport heißt es zum aktuellen Stand am Flughafen Frankfurt: Es könne weiterhin „zu Verzögerungen im Betriebslauf und vereinzelten Flugausfällen kommen. Fluggäste werden gebeten, sich frühzeitig auf der Internetseiten ihrer Airline über den Status ihres Fluges zu informieren.“

Passagiere sollten aufgrund von möglicherweise längeren Wartezeiten etwa an den Sicherheitskontrollen mehr Zeit einplanen.

Streik-Auswirkungen am Flughafen Frankfurt - Einschränkungen auch an Folgetagen erwartet

Erstmeldung vom Montag, 27. März, 10.50 Uhr: Der deutschlandweite Streik am Montag (27. März) hat den regulären Passagierverkehr am Flughafen Frankfurt zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaft Verdi hatte gemeinsam mit der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Nachdem die Betreibergesellschaft Fraport alle Betroffenen gebeten hatte, von einer Anreise zum Flughafen Frankfurt abzusehen, hieß es am Morgen von einem Sprecher vor Ort: „Die Lage ist ruhig.“ Eigentlich waren 1170 Starts und Landungen geplant. 160.000 Passagiere wären an einem regulären Tag erwartet worden.

Streik legt Passagierverkehr am Flughafen Frankfurt lahm

Hintergrund des Streiks, der auch den Flughafen Frankfurt betrifft, sind aktuelle Tarifverhandlungen. Hier wollen Verdi und EVG den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Parallel zu den Arbeitsniederlegungen kommen am Montag Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wieder zu Gesprächen zusammen. Bei den Eisenbahnern stehen weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen erst später an.

Streik-Auswirkungen am Flughafen Frankfurt wohl auch an Folgetagen

Nun fragen sich viele: Wie geht es nach dem Mega-Streik weiter? Die Gewerkschaften hatten Arbeitsniederlegungen nur für den Montag (27. März) angekündigt. Am Flughafen Frankfurt aber könnten die Auswirkungen noch länger zu spüren sein. So erklärten die Verantwortlichen vor Ort am Morgen via Twitter, dass auch in den kommenden Tagen mit Verspätungen gerechnet werden müsse. Passagiere seien angehalten, sich mit ihren jeweiligen Airlines in Verbindung zu setzen, um vorab zu klären, ob ihre Flüge etwa am Dienstag oder Mittwoch auch noch von Streik-Auswirkungen betroffen sind.

Der Flugverkehr ist ein hochkomplexes System mit diversen gegenseitigen Abhängigkeiten. Dürfen Flieger beispielsweise aufgrund des Streiks am Flughafen Frankfurt nicht starten, können sie für folgende Verbindungen von ihren Ziel-Airports nicht wie geplant eingesetzt werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass auch Verbindungen in den kommenden Tagen verspätet sind oder ausfallen, obwohl der Streik eigentlich bereits beendet ist.

Ähnliches kennt man auch von der Bahn, die vom aktuellen Streik ebenfalls massiv betroffen ist. (fd)