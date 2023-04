Fall aus Hessen bei „Aktenzeichen XY“ - Er sorgte bereits 2021 für Schlagzeilen

Von: Florian Dörr

Bei einem Überfall in Hessen wird eine Frau verletzt. Der Täter ist auch nach mehr als einem Jahr noch auf der Flucht. Nun soll „Aktenzeichen XY“ helfen.

Lorsch - Der Fall sorgte für Schlagzahlen, denn Bilder zeigen den Täter: Im Dezember 2021 hatte ein Unbekannter einen Schreibwarenladen in Lorsch (Kreis Bergstraße) überfallen. Eine 62-jährige Mitarbeiterin des Ladens wurde dabei verletzt. Der Mann erbeutete rund 5000 Euro. Gefunden wurde er bislang jedoch nicht. Nun kommt das Verbrechen erneut in die Medien: Denn am Mittwoch (12. April) wird es Thema in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF.

Was genau war damals passiert? Im Jahr 2021 hatte an einem frühen Donnerstagabend (30. Dezember) ein unbekannter Mann einen Schreibwarenladen mit angegliederter Postbankfiliale in Lorsch betreten. Er bedrohte die 62-Jährige, die damals allein im Geschäft an der Bahnhofstraße war, und zückte eine Schusswaffe. Doch damit nicht genug: Der Mann versprühte Reizgas und schlug der Mitarbeiterin ins Gesicht.

Anschließend nahm er insgesamt 5000 Euro aus der Tageskasse und einem Tresor.

Überfall in Lorsch bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF: Täter weiter unbekannt

Die 62-jährige Angestellte wurde nach Erstversorgung am Tatort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte fliehen.

Wer kann Hinweise nach dem Überfall in Lorsch (Kreis Bergstraße) geben. (Archiv) © Polizei

Jedoch wurde die Tat von einer Überwachungskamera gefilmt, weshalb der Polizei Bilder des Täters von Lorsch vorliegen. Der Mann wurde beschrieben als rund 1,70 Meter groß. Er sprach deutsch mit türkischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und dunkler Jacke. Der Unbekannte trug Sneaker der Marke Victory. Mit einer Maske verhüllte er sein Gesicht. An den Händen trug er schwarze Gummihandschuhe. Möglicherweise wurde er, so berichtete die Polizei damals, durch das Reizgas selbst verletzt.

Überfall in Lorsch wird Thema im ZDF: „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 12. April

Nun wird der Überfall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ thematisiert. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kennt den Mann auf den Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihm benutzten Fahrzeug geben?

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat während und nach der Sendung, die am Mittwoch (12. April) um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, unter der Telefonnummer 06252/706-409 ein Hinweistelefon eingerichtet. (fd)