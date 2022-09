Unfall mit drei Lkw - Bergung wird noch mehrere Stunden dauern

Von: Florian Dörr

Teilen

Drei Lkw kollidieren am Montagmorgen auf der A67. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Lorsch - Folgenschwerer Unfall am Montagmorgen (26. September) zwischen Lorsch (Kreis Bergstraße) und dem Viernheimer Dreieck. Hier, auf der A67, waren gegen 5.45 Uhr nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei drei Lkw kollidiert.

Was genau war passiert? Auslöser des Unfalls auf der A67 war offenbar ein Pannen-Lkw. Ein zweiter Laster krachte von hinten in das Gespann hinein. Wie der dritte Lkw in den Unfall zwischen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck involviert war, das kann die Polizei Südhessen aktuell noch nicht sagen.

Unfall auf A67 zwischen Lorsch und Vierheimer Dreieck: Bergungsarbeiten laufen

Die gute Nachricht: Trotz des massiven Unfallgeschehens gibt es „nur“ einen Leichtverletzten. Dabei handelt es sich um den Beifahrer des Pannen-Lkw.

Mehrere Lkw waren an den Unfall bei Lorsch beteiligt. © Jürgen Strieder

Vor Ort auf der A67 sind die Folgen des Unfalls dennoch groß: Inzwischen sind zwar Abschleppdienste vor Ort, die Bergung zwischen Lorsch und dem Viernheimer Dreieck dürfte sich aber noch über Stunden hinziehen. Derzeit sind die beiden rechten Fahrspuren in Richtung Süden gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell (Stand: 9.34 Uhr) auf rund fünf Kilometern. (fd)

Vor einigen Wochen kam es auf der A67 zu einem ebenfalls folgenschweren Unfall. Hier wurden insgesamt sechs Personen verletzt.