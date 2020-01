Fahrzeug brennt auf A661: Langer Stau

Wegen des Brands eines Autos kommt es auf der A661 bei Frankfurt zu einem langen Stau.

Frankfurt – Auf der A661 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt am Main Ost und der Anschlussstelle Frankfurt am Main Friedberger Landstraße ist ein Auto komplett abgebrannt. Deshalb steht der Verkehr auf rund acht Kilometern bis zum Offenbacher Kreuz.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Frankfurt auf Nachfrage mitteilt, geriet das Auto auf der A661 um kurz vor 7 Uhr am Freitag (31.01.2020) in Brand. Grund war ein technischer Defekt, das Auto brannte vollständig aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Autobahn musste voll gesperrt werden. Mittlerweile wird laut dem Polizeisprecher die rechte Spur noch gereinigt. Die linke Spur ist wieder frei.

Doch der Brand hat trotzdem noch enorme Auswirkungen auf den Berufsverkehr auf der A661 bei Frankfurt: Es staut sich auf mehr als acht Kilometern zurück bis zum Offenbacher Kreuz.

Zu einem größeren Unfall kam es derweil auf der A3 bei Frankfurt zwischen Mönchhof-Dreieck und Kelsterbach. Ein Lkw hatte einen Reifen verloren, deshalb mussten mehrere Autos stark abbremsen. Neun Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn ist dort wieder frei, es kann aber noch zu Behinderungen wegen des Abschleppdiensts kommen.

Erst kürzlich war ein schwerer Unfall an der A661 in Langen passiert. Eine Frau starb nach einer Kollision an der Auffahrt zur Autobahn. Zwei Männer wurden schwer verletzt.