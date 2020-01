A661-Auffahrt: Tödlicher Unfall in Langen - zwei weitere Personen schwer verletzt

Tödlicher Unfall auf der B486 in Höhe der Auf- und Ausfahrt der A661 in Langen: Vermutlich hat einer der beiden Fahrer eine rote Ampel missachtet. Danach konnte auch die Feuerwehr einem der Unfallopfer nicht mehr helfen.

A661 -Auffahrt: Tödlicher Unfall in Langen

-Auffahrt: in Eine Person stirbt an der Unfallstelle

B486 stundenlang gesperrt

Langen - Zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter kam es am Donnerstagmorgen (09.01.2020) gegen 9.20 Uhr auf der B486 in Höhe der Auf- und Ausfahrt der A661.

Vermutlich hatte einer der Fahrer das Rotlicht an der Ampel missachtet, so dass die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenprallten. Dabei wurde der Pkw, ein weißer VW Polo, gegen eine Schilderwand gedrückt und eine Person in dem Fahrzeug eingeschlossen.

A661-Auffahrt bei Langen: Feuerwehr rückt mit Rettungsgerät an

Die Feuerwehr musste das Auto mit hydraulischem Rettungsgerät öffnen, um die eingeschlossene Person befreien. Der Notarzt konnte aber leider nur noch ihren Tod feststellen. Zwei weitere Personen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B486 für mehrere Stunden im Kreuzungsbereich voll gesperrt.

A661-Unfall - Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Die meisten Verkehrstoten gab es in diesem Jahr in östlichen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt kamen 29 Menschen um, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils 27. Am besten stehen im Bundeslandvergleich die drei Stadtstaaten dar. In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind elf weniger als im ersten Halbjahr 2018.

