Schwerer Unfall auf der A661: Drei Menschen verletzt – Gaffer sorgen für Ärger

Bei einem Unfall auf der A661 nahe Offenbach werden drei Menschen verletzt. Gaffer behindern die Rettungskräfte.

Update vom Donnerstag, 25.02.2021, 17.08 Uhr: Nach einem schweren Unfall ist ein Teilstück der A661 nahe Offenbach zwischenzeitlich voll gesperrt gewesen. Die Rettungsarbeiten wurden einem Tweet der Polizei Frankfurt zufolge durch Gaffer behindert, die durch die Rettungsgasse gelaufen seien und dabei Aufnahmen angefertigt hätten.

Der Unfall ereignete sich einem Sprecher der Polizei zufolge am Donnerstag (25.02.2021) gegen 14.30 Uhr auf Höhe des Taunusrings. Auf der A661 wechselte ein Auto vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Im Verlauf konnte ein zweiter Wagen auf der mittleren Spur nicht mehr rechtzeitig bremsen beziehungsweise ausweichen und fuhr dem spurwechselnden Wagen auf. Dieser wurde dabei in einen dritten, vorausfahrenden Pkw gestoßen. Die A661 wurde anschließend in Fahrtrichtung Oberursel ab dem Autobahnkreuz Offenbach für rund eine Stunde voll gesperrt und anschließend teilweise gesperrt.

Vollsperrung auf der A661: Gaffer stören nach Unfall - Polizei mit eindringlichem Appell

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wie viele Personen bei dem Unfall insgesamt verletzt worden sind und wie hoch der Sachschaden ungefähr ausfällt, ist bisher noch unklar.

Im September vergangenen Jahres kam es ebenfalls auf der A661 zu einem schweren Unfall nahe Offenbach. Der Unfallfahrer soll alkoholisiert gewesen sein.

Erstmeldung vom Donnerstag, 25.02.2021, 15.59 Uhr: Offenbach - Die Polizei berichtet nach einem Unfall und der Vollsperrung der A661 ab dem Autobahnkreuz Offenbach von „vermehrten Gaffern“, die durch die Rettungsgasse laufen und fotografieren. Die Polizei Frankfurt mahnt auf Twitter eindringlich: „Unterlassen Sie das! Das behindert die Arbeit von Rettungskräften und Polizei.“ (Tobias Möllers, Matthis Pechtold)