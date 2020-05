Schwerer Unfall auf A66: Mann aus Auto geschleudert – Autobahn wieder offen

Sperrung auf der A66 bei Langenselbold: Ein Mann wurde aus seinem Auto geschleudert, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Unfall auf A66 bei Langenselbold

auf bei Die Autobahn ist in Richtung Fulda voll gesperrt

Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Update von 9.20 Uhr: Die Sperrung auf der Autobahn A66 nach einem Unfall bei Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis ist aufgehoben. Das Teilte die Polizei via Twitter mit. Nähere Informationen zu dem Unfall sind noch nicht bekannt.

Die Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Ein Mann war von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Unfall aus seinem Auto geschleudert worden. Die A66 war auf Höhe des Langenselbolder Dreiecks für rund eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt. Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau, der sich nach Ende der Sperrung wieder auflöste.

Mann bei Unfall auf A66 aus Auto geschleudert

Erstmeldung von Freitag, 08.05.2020, 8.24 Uhr: Langenselbod – Bei einem Unfall auf der Autobahn A66 bei Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) ist am Freitagmorgen (08.05.2020) ein Mann schwer verletzt worden. Gegen 7.20 Uhr war er auf dem Weg von Hanau in Richtung Langenselbold mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

❗ #Verkehrshinweis ❗



Nach einem schweren Verkehrsunfall am Langenselbolder Dreieick ist die A66 in Richtung #Fulda aktuell voll gesperrt.



Den Bereich bitte weiträumig umfahren.#VerkehrHESSEN



ℹ:https://t.co/Qbrq5TQFwA — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) May 8, 2020

A66 bei Langenselbold: Umleitung wegen Unfall – Hubschrauber im Anflug

Die Autobahn A66 ist am Langenselbolder Dreieck in Richtung Fulda aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Ausfahrt Langenselbold-West umgeleitet. Es kann laut Polizei zu deutlichen Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.

Immer wieder Unfälle auf der A66 bei Langenselbold

In Kürze soll auch ein Hubschrauber an der A66-Unfallstelle landen, um den Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich auf der A66 bei Langenselbold ein schwerer Unfall ereignet. Eine junge Frau war in eine Betonabsperrung gerast.

Bei einem anderen Unfall auf der A66 bei Langenselbold spielten sich dramatische Szenen ab. Ein Auto ging in Flammen auf.

Unfallzahlen insgesamt gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

ag