Schwerer Unfall auf A5: Mehrere Verletzte bei Frankfurt - Langer Stau am Westhafen

Verkehr

Von Florian Dörr schließen

Ein Unfall legt am Sonntagnachmittag den Verkehr auf der A5 bei Frankfurt lahm. Offenbar gibt es mehrere Verletzte. Der Verkehr staut sich deutlich.

Update vom Sonntag, 16. Juli, 15.28 Uhr: Bei dem Unfall, der am Sonntagnachmittag (16. Juli) den Verkehr auf der A5 bei Frankfurt lahmlegt, sind nach Informationen der Feuerwehr sechs Personen verletzt worden. Sie kommen nun mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Offenbar waren zwei Fahrzeuge an dem Unfall zwischen Westhafen-Frankfurt und Westkreuz beteiligt.

Autofahrer müssen weiterhin geduldig bleiben, auch wenn die A5-Vollsperrung inzwischen aufgehoben wurde: Nach Angaben der Polizei Frankfurt ist die Ausfahrt Frankfurt-Westhafen noch gesperrt. Auch auf der A5 sind rund um den Unfallort drei Spuren dicht, der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen geleitet. Der Verkehr staut sich auf knapp fünf Kilometern.

+ Die A5 bei Frankfurt wurde nach einem Unfall mit mehreren Verletzten vollgesperrt. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago

Vollsperrung: Mehrere Verletzte nach Unfall auf A5 zwischen Frankfurt-Westhafen und Westkreuz

Erstmeldung vom Sonntag, 16. Juli, 15.08 Uhr: Nach einem Unfall ist die A5 am Sonntagnachmittag (16. Juli) vollgesperrt. Das meldet die Feuerwehr Frankfurt via Twitter. Noch sind viele Fragen unklar. Unstrittig ist nach Informationen der Helfer jedoch: Der Unfall ereignete sich auf der A5 zwischen Westhafen-Frankfurt und Westkreuz.

Demnach sollen mehrere Personen verletzt sein. Über die Schwere liegen noch keine Informationen vor. Ein Pkw war in Brand geraten und musste gelöscht werden, heißt es zudem bei der Feuerwehr Frankfurt.

Autofahrer auf der A5 bei Frankfurt werden gebeten, eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden. Der Verkehr staut sich nach dem Unfall zwischen Westhafen und Westkreuz in Fahrtrichtung Norden bereits auf mehreren Kilometern.

Weitere Informationen folgen. (Florian Dörr)

verletzter rettungswagen

Rubriklistenbild: © Jochen Tack/Imago