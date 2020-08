Drama auf der Autobahn: Auto überschlägt sich

Bei einem schweren Unfall auf der A5 nahe Weiterstadt und Darmstadt ist ein Mann schwer verletzt worden. Sein Auto hatte sich überschlagen.

Darmstadt/Weiterstadt – Auf der A5 bei Darmstadt und Weiterstadt ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein 91 Jahre alter Mann aus Frankfurt wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Unfall auf der A5 bei Darmstadt: Mann schwer verletzt

Was war geschehen? Am Sonntagnachmittag (09.08) war der 91-Jährige aus Frankfurt auf der A5 unterwegs, als es zu dem schweren Unfall kam. Er prallte mit seinem Skoda gegen den Peugeot eines 80-Jährigen aus Mörfelden. Anschließend überschlug sich der Skoda in der Luft und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn der A5 liegen.

A5 bei Darmstadt und Weiterstadt: Verletzter muss nach Unfall ins Krankenhaus

Bei dem Unfall auf der A5 nahe Darmstadt und Weiterstadt ist der 91 Jahre alte Mann aus Frankfurt schwer verletzt worden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Peugeot wurden beide leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Schwerer Unfall nahe Weiterstadt und Darmstadt: Zwei Fahrstreifen der A5 gesperrt

Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 12.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme waren zwei Fahrstreifen sowie die Zufahrt zur Rastanlage für zwei Stunden gesperrt. (chw)

Erst jüngst ist ein ein 18 Jahre alter Mann bei einem Unfall auf der A5 bei Darmstadt schwer verletzt worden. Die Autobahn glich einem Trümmerfeld.