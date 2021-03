Um der Polizeikontrolle zu entgehen: Audi-Fahrer flüchtet als Falschfahrer auf der A5

Polizeibeamte führten in der Nacht eine Kontrolle von Autofahrern in Darmstadt durch. Ein Audi-Fahrer wollte dem offenbar entgehen. (Symbolbild)

Darmstadt/Weiterstadt

von Isabel Wetzel

Die Polizei will in der Nacht bei Darmstadt einen Audi-Fahrer kontrollieren, als dieser mit hoher Geschwindigkeit flüchtet. Dann fährt er in falscher Richtung auf die A5 auf.