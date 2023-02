Routine-Einsatz auf der A5 gipfelt in wilder Verfolgungsjagd – Mann fährt Auto zu Schrott

Von: Erik Scharf

Teilen

Am Rande einer Unfallaufnahme rast ein Mann auf der A5 in eine Baustelle. Es entwickelt sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd.

Darmstadt – Für die Polizisten war es eigentliche ein routinemäßiger Einsatz auf der A5. Doch aus dem Nichts entwickelte sich eine irre Verfolgungsjagd. Was in den frühen Morgenstunden am Freitag (3. Februar) passierte, liest sich wie ein Drehbuch aus Hollywood.

Was war passiert? Während die Polizisten mit einem Unfall auf der A5 bei Darmstadt in Richtung Frankfurt beschäftigt waren, ignorierte ein 45-jähriger Fahrer mehrere Warnschilder und fuhr in die Baustelle neben dem Streifenwagen. Für die Beamten war es der Startschuss zu einer wilden Verfolgungsjagd, wie aus einem Bericht der Autobahnpolizei Südhessen hervorgeht.

Eine wilde Verfolgungsjagd liefert sich die Polizei auf der A5 bei Darmstadt am Freitag. (Symbolfoto) © Sylvio Dittrich/Imago

A5 bei Darmstadt: Mann verliert während der Flucht mehrere Teile

An der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim verließ der Mann die Autobahn und hielt kurz an. Als die Polizisten aus dem Streifenwagen ausstiegen, beschleunigte der Autofahrer wieder. Trotz mehrerer Versuche, den Streifenwagen abzuschütteln, führte die Verfolgung weiter über die A5 und schließlich in die Stadtmitte von Darmstadt.

Das sind Hessens meistbefahrene Straßen Fotostrecke ansehen

Dort war dann Endstation. Während der Fahrt verlor das flüchtende Fahrzeug erst mehrere Teile und eine Reifenkarkasse. An der Einmündung in Richtung Griesheim verlor der Mann dann die Kontrolle über sein beschädigtes Auto und prallte gegen die Schutzplanke. Wenig später klickten die Handschellen, der 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (esa)

Eine weitere spektakuläre Flucht trug sich am Donnerstag zu (2. Februar). Ein Corsa-Fahrer baut mehrere Unfälle innerhalb kürzester Zeit. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei führt unter anderem durch Hanau.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig überprüft.