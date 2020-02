Schwerer Unfall auf der A3: Fahrbahn gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die A3 ist infolge eines schweren Unfalls bei Obertshausen Richtung Frankfurt gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Update vom Dienstag, 11.02.2020, 11.48 Uhr:Inzwischen konnte die Polizei Details zum Unfall auf der A 3 bei Obertshausen mitteilen. So hat nach ersten Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer eine Nothaltebucht verlassen und dabei wahrscheinlich nicht den nachfolgenden Verkehr beachtet. Daraufhin wurden mehrere andere Lastwagen in einen Unfall verwickelt.

Verursacher verlässt Unfall

Der Verursacher fuhr davon und wurde in der Nähe von Wiesbaden gestoppt. Bei der verletzten Person handelt es sich um einen Lkw-Fahrer. Dieser wurde in das Sanaa-Klinikum in Offenbach bei Obertshausen eingeliefert. Wie lange die Sperrung noch andauert, war zunächst nicht klar.

Rettungshubschrauber auf A 3 gelandet

Obertshausen - Die A3 ist nach einem schweren Unfall bei Obertshausen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. mr

Der Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

Nach einem Unfall auf der A3 in der Höhe von Obertshausen hat sich jüngst ein Stau von neun Kilometern gebildet.