Mann aus Glashütten verschwindet spurlos: Polizei bittet bei der Suche um Hilfe

Von: Sebastian Richter

Ein 23-Jähriger aus Glashütten im Hochtaunuskreis wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Glashütten – Wo ist Yu Luis Greulich? Diese Frage stellt die Polizei im Hochtaunuskreis. Der 23-Jährige aus Glashütten wird seit Samstag (28. Januar) vermisst. Eine erste Suche blieb ohne Erfolg, jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Der Vermisste ist 1,78 Meter groß, hat braune gelockte Haare und braune Augen. Bekleidet ist er laut Polizei mit einer gelben Jacke, einer grünen Hose und schwarzen Schuhe. Außerdem hat er einen schwarzen Rucksack und eine grüne Bauchtasche dabei.

Ein 23-Jähriger aus Glashütten (Hochtaunuskreis) wird vermisst. © Polizei Westhessen

Vermisst im Hochtaunuskreis: 23-Jähriger aus Glashütten ist spurlos verschwunden

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Herr Greulich sich in einer hilflosen Lage befindet und entsprechend auf Hilfe angewiesen ist“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer 06174 92660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (spr)

