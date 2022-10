U-Bahn fährt Jugendlichen an: 16-Jähriger schwer verletzt

Von: Christian Weihrauch

Teilen

In Oberursel kommt es zu einem schweren Unfall: Eine U-Bahn streift einen 16-Jährigen und verletzt ihn.

Oberursel - Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstag in Oberursel von einer U-Bahn angefahren und schwer verletzt worden. Die U-Bahn verkehrt nach Angaben eines Polizeisprechers an dieser Stelle oberirdisch.

Fußgänger können demnach am Unfallort die Schienen überqueren, dort befänden sich statt einer Schranke ein Andreaskreuz mit Leuchtsignal sowie verschiedene Warnhinweise.

Schwerer Unfall in Oberursel: Jugendlicher soll Bahnschienen überquert haben

In Oberursel hat es einen Unfall zwischen einem Jugendlichen und einer U-Bahn gegeben. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werde davon ausgegangen, dass der Fußgänger die Bahnschienen trotz Leuchtsignals überquert habe und von der langsam vorbeifahrenden U-Bahn gestreift worden sei. Der 16-Jährige sei gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. (dpa/chw)

Fünf Verletzte, drei kaputte Autos, eine umgerissene Ampelanlage: Ein schwerer Unfall sorgte jüngst für einen großen Rettungseinsatz in Oberursel.