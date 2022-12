12.000-Euro-Kamera gestohlen: Diebe mit dreister Masche im Zug nach Frankfurt

Von: Jana Ballweber

Teilen

Eine Frau lässt ihr Gepäck aus den Augen und wird prompt um tausende Euro erleichtert. Nicht der erste Diebstahl dieser Art am Frankfurter Hauptbahnhof.

Frankfurt - In einem ICE der Deutschen Bahn Richtung Frankfurt ist einer Frau am Samstag, 17. Dezember, kurz vor dem Hauptbahnhof eine Tasche mit Kameraausrüstung gestohlen worden. Das berichtet die Bundespolizei in Frankfurt in einer Pressemitteilung.

Die 22-Jährige war gegen Mittag mit dem Zug in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof unterwegs und hatte den Rucksack mit zwei Sony-Kameras, zwei Objektiven und anderem Zubehör in der Gepäckablage verstaut. Erst kurz vor dem Aussteigen bemerkte sie, dass der Rucksack verschwunden war. Der Inhalt des Rucksacks war insgesamt etwa 12.000 Euro wert.

Polizei ermittelt: Diebe entwenden Rucksack mit teurer Kameraausrüstung im ICE nach Frankfurt

Die Frau durchsuchte den Zug, wurde aber nicht fündig. Also erstattete sie Anzeige bei der Bundespolizei. Die leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Eine Frau wurde in einem ICE Richtung Frankfurt Opfer eines Diebstahls. © picture alliance/dpa/Tom Weller

Diese Art von Gepäckdiebstahl scheint sich rund um den Frankfurter Hauptbahnhof zur Masche zu entwickeln. Erst im September verlor ein 72-jähriger Mann einen Rucksack aus der Gepäckablage, in dem sich ebenfalls hochwertiges Kameraequipment im Wert von rund 10.000 Euro befand. Auch in diesem Fall ermittelt die Bundespolizei. (jaba)