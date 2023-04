Zwölfjährige erschossen - Lebenslang für drei Männer

Menschen stehen neben Blumen und Kerzen auf einen Parkplatz, wo die zwölfjährige Adriana aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen wurde (2020). © Ali Lorestani/TT NEWS AGENCY via AP/dpa

Eine Zwölfjährige wird auf offener Straße erschossen. Sie soll einem Konflikt zwischen rivalisierenden Gangs zum Opfer gefallen sein. Ein Gericht in Schweden sprach jetzt ein Urteil.

Stockholm - Drei Männer sind in Schweden unter anderem wegen Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Sie wurden außerdem wegen Mordversuchs an sieben weiteren Menschen bei demselben Vorfall sowie weiteren Straftaten verurteilt, wie das Amtsgericht Södertörn südlich von Stockholm am Mittwoch bekanntgab. Zwei dieser sieben Personen seien die eigentlichen Ziele der Täter gewesen.

Die Angeklagten hatten die Tat abgestritten. Die Anwältinnen von zweien von ihnen kündigten nach Angaben der Nachrichtenagentur TT bereits an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

Die zwölfjährige Adriana wurde am 2. August 2020 in der Gemeinde Botkyrka südlich von Stockholm nahe einer Tankstelle aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen, als sie mit ihrem Hund Gassi ging. Sie soll dabei einem Konflikt zwischen rivalisierenden Gangs in der Gegend zum Opfer gefallen sein. Der Fall führte in Schweden zu großer Fassungslosigkeit, auch weil das skandinavische EU-Land seit längerer Zeit mit einer um sich greifenden Bandenkriminalität ringt, bei der auch immer wieder Unbeteiligte in Schusslinien geraten. dpa