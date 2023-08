Warum Zuschauer den „Tatort“ kurz nach dem Start ausschalteten

Die ARD strahlte am vergangenen Sonntag eine „Tatort“-Folge aus Münster zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr aus. Obwohl die Episode hohe Zuschauerzahlen erzielte, schalteten viele kurz darauf ab.

Münster – Für viele Fernsehzuschauer ist der „Tatort“ am Sonntagabend um 20:15 Uhr ein festes Ritual. Woche für Woche zieht die Krimiserie Millionen von Zuschauern an und beschert der ARD hervorragende Einschaltquoten. Dies galt auch für die jüngste Folge aus Münster mit dem Titel „Limbus“. Allerdings wechselten viele Zuschauer kurz nach dem Beginn der Episode den Kanal.

Ein Blick auf die Statistiken von DWDL zeigt, dass der Münsteraner „Tatort“ sowohl bei der Gesamtbevölkerung als auch bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gut ankam. Besonders im Gesamtpublikum war der „Tatort“ ein Hit. Mit 5,62 Millionen Zuschauern erreichte die Sendung eine Quote von 24,7 Prozent und sicherte sich damit die Spitzenposition der Tagescharts.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen 680.000 Menschen zu, was einem Marktanteil von 15,7 Prozent entspricht. Obwohl es nicht für den ersten Platz reichte, landete der „Tatort“ immerhin auf Platz 5 der meistgesehenen Sendungen zur Hauptsendezeit.

Ein kurzer Überblick über die Einschaltquoten im Fernsehen:

Die Erfassung der Einschaltquoten in Deutschland begann am 1. April 1963. Heute ist die Gesellschaft für Konsumforschung für die Messung verantwortlich, im Auftrag der AGF Videoforschung GmbH, einem Zusammenschluss von TV- und Streaming-Anbietern mit Sitz in Frankfurt am Main.

