Whatsapp-Sprüche für Neujahr 2023: Schöne und lustige Wünsche und Videos zum Versenden

Von: Diana Rissmann

Die besten Whatsapp-Sprüche für Silvester. (Symbolbild) © Imago/Malte Jäger

Für alle, die nicht mit ihren Liebsten feiern können, haben wir die besten Whatsapp-Sprüche zum Versenden zusammengestellt.

Kassel – Schon wieder ist ein Jahr vorüber und noch immer sorgt Corona dafür, dass einige Menschen nicht gemeinsam die Feiertage verbringen können. Während im vergangenen Jahr aufgrund der Beschränkungen an Silvester nur Feiern mit wenigen Menschen erlaubt waren, können in diesem Jahr wieder Silvester-Partys stattfinden. Wer nicht alle Freunde und Familienmitglieder persönlich treffen kann, um einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr zu wünschen, versendet gerne auf anderen Wegen Wünsche.

Dank Whatsapp und Co. ist es möglich, um Mitternacht in Sekundenschnelle Neujahrswünsche an alle zu versenden – doch was soll man schreiben? Wir haben ein paar der besten Sprüche für Sie zusammengestellt.

Beste Whatsapp-Sprüche für Neujahr 2023: Schöne Silvester-Grüße zum Versenden

Wenige Stunden sind es nur noch zum neuen Jahr. Einen guten Rutsch, viel Erfolg und Gesundheit im Jahr 2023. Das wünsch ich Dir von Herzen!

Sonne, Mond und Sterne, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr!

Das alte Jahr ist jetzt bald futsch, drum wünsch ich Dir einen guten Rutsch. Glück soll uns das neue Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich die Alten!

Corona hin, Corona her, aufs neue Jahr mit dir freu ich mich sehr!

Mit dieser WhatsApp kommen viele Silvestergrüße: Bleib gesund! Liebe! Lache! Hab Freude am neuen Jahr! Bis demnächst im Real Life, ist doch klar!

Lass die Korken knallen. Lass die Gläser klingen. Lass uns das neue Jahr beginnen. Bleib glücklich und gesund 365 Tag, das sind 8760 Stund.

Whatsapp-Grüße für Neujahr 2023: Lustige Silvester-Sprüche zum Versenden

Rutschst gut rüber, rutschst net aus, hoffentlich bleibt bei Euch der Kater aus!

Möge das neue Jahr ruhig starten, langsam beschleunigen, tief in die Kurve gehen, ein rasantes Überholmanöver vollbringen und gemächlich in die Box fahren!

Ob Silvester oder nicht, du bist der Knaller, auch im neuen Jahr!

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist Dein Handy: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!

Zu Silvester viel Krachen und halb bewusstlos saufen, wirst du im neuen Jahr viel Ruhe und Tabletten brauchen.

Silvester 2022: Neujahrs-Videos zum Verschicken via Whatsapp

Neujahrs-Grüße 2023 über Whatsapp versenden: Schöne Zitate zum Verschicken

Lasst uns gehen mit frischem Mute in das neue Jahr hinein! Alt soll unsre Lieb und Treue, neu soll unsre Hoffnung sein. (A.H. Hoffmann von Fallersleben)

Freuen wir uns darauf, wie wir uns freuen, wenn uns ein Kind geboren wird. Lachen wir es an, das neue Jahr, lächeln wir ihm zu! (Charles Dickens)

Im neuen Jahr Glück und Heil, Auf Weh und Wunden gute Salbe! Auf groben Klotz ein grober Keil! Auf einen Schelmen anderthalbe! (Johann Wolfgang von Goethe)

Wir werden nicht älter mit den Jahren, wir werden neuer jeden Tag. (Emily Dickinson)

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, Mensch, freue Dich aufs neue, und war es schlecht, ja, dann erst recht. (Karl-Heinz Söhler)

