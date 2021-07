Mitten in Deutschland: Entflohener Kleiner Panda „Jang“ nach großangelegter Suche gefunden

Zoo Duisburg

Der kleine Panda „Jang“, der aus dem Duisburger Zoo spurlos verschwunden war, wurde am Freitagnachmittag nach einer großangelegten Suche gefunden.

Update vom 2. Juli, 18.55 Uhr: Der im Duisburger Zoo ausgebüxte Rote Panda ist nach anderthalbtägiger Suche gefunden worden. Das Tier namens Jang wurde am Freitagmittag in einer Baumkrone auf dem Zoogelände unweit der Panda-Anlage entdeckt und konnte mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden, wie der Zoo mitteilte. Jang sei wohlauf. Bereits seit Donnerstagmorgen hatte der Zoo mit allen zur Verfügung stehenden Kräften das Tier gesucht. Dabei kamen Ferngläser und Wärmebildkameras zum Einsatz,

Originalmeldung vom 2. Juli:

Duisburg - Der kleine Panda „Jang“ aus dem Duisburger Zoo wird vermisst. Seit Donnerstagmorgen fehlt jede Spur von dem Roten Panda. Auf dem Zoogelände wurde nach dem kleinen Panda gesucht - bislang ohne Erfolg.

„Derzeit geht unser Zoo-Team davon aus, dass sich „Jang“ in einer der zahlreichen Baumkronen auf dem Zoogelände aufhält“, schreibt der Zoo Duisburg in einem Instagram-Post. Kleine Pandas halten sich, laut dem Zoo, überwiegend in Baumkronen auf.

Kleine Pandas sind für Menschen ungefährlich

„Kleine Pandas sind mit einer Körpergröße von rund 50 Zentimeter zuzüglich Schwanz sowie einem Gewicht von etwa 5 Kilo für den Menschen ungefährlich“, heißt es in dem Insta-Post.

Wer den Kleinen Panda außerhalb des Zoogeländes entdeckt, wird gebeten sich direkt an die Polizei Duisburg zu wenden. Passanten sollten nicht versuchen das Tier einzufangen.

Wo steckt der „Jang“? Es seien bisher aber keine Hinweise eingegangen, dass sich der Bär außerhalb der Anlage befinde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.

„Wieso das Tier die intakte Anlage verlassen konnte, ist derzeit nicht bekannt“, schreibt der Zoo Duisburg in einem Instagram-Post. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Ein kurioser Ausbruch im Tierpark in Baden-Württemberg sorgte im Frühjahr für Schlagzeilen: Zwei Dutzend Affen waren im Rudel auf der Flucht.