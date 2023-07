Zerstückelter Wolfskadaver in Kanal geworfen

In der Nähe von Hannover ist ein Wolf getötet und zerstückelt worden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Bei Hannover wurden Teile eines Wolfskadavers gefunden. Unbekannte haben das Tier getötet, zerstückelt und in einen Kanal geworfen. Es war nicht der erste Fall dieser Art.

Sehnde - Unbekannte haben einen Wolf getötet und den Kadaver in den Mittellandkanal bei Sehnde in der Region Hannover geworfen. Passanten entdeckten am frühen Samstagabend einen blauen Müllsack an einer Böschung im Kanal und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Beamte öffneten den Sack und stellten ein totes Tier ohne Kopf fest. Ein Wolfsberater identifizierte den kopflosen Kadaver als Wolf.

Einen Tag später trieb ein weiterer blauer Sack an derselben Stelle im Mittellandkanal. In dem Sack befand sich der abgetrennte Kopf des Wolfs. Die Überreste wurden zur weiteren Untersuchung nach Berlin geschickt. Experten sollen nun analysieren, wodurch der Wolf zu Tode kam. Der Kadaver wies Einschusslöcher auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Bundesartenschutzgesetz wurde eingeleitet.

Erst Ende März und im April waren im Landkreis Gifhorn ein abgetrennter Wolfskopf und ein getöteter Wolf ohne Kopf gefunden worden. Ob ein Zusammenhang mit dem Fund in Sehnde besteht, werde im Laufe der Ermittlungen geprüft, sagte der Polizeisprecher. dpa