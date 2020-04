Zell im Wiesental: Tödlicher Streit unter Bauarbeitern - Polizei fahndet international nach Tatverdächtigem

Bei einer Gewalttat in Zell im Wiesental (Baden-Württemberg) wurde ein Mann getötet. Drei weitere Männer wurden verletzt. Der Verdächtige ist derzeit auf der Flucht.

In Zell im Wiesental (Baden-Württemberg) kam es am Dienstagabend zu einer Gewalttat .

kam es am Dienstagabend zu einer . Ein Mann wird verdächtigt, einen Arbeitskollegen getötet zu haben.

zu haben. Er und sein Bruder sind derzeit auf der Flucht.

Update vom 29. April, 16.19 Uhr: Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im baden-württembergischen Zell im Wiesental wird nun international nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und seinem sich ebenfalls auf der Flucht befindenden Bruder gefahndet.

In der Ferienwohnung im Schwarzwald, in der sich die Beteiligten befanden, seien sechs Arbeiter untergebracht gewesen, die in der Nähe auf einer Baustelle arbeiteten. Zur Identität des Toten und der Verletzten sowie zum Tatablauf machte die Polizei keine Angaben.

Zell im Wiesental: Nach Tatverdächtigem und seinem Bruder wird gefahndet

Update vom 29. April, 11.39 Uhr: Zu der Gewalttat im baden-württembergischen Zell im Wiesental sind nun weitere Details bekannt geworden. So heißt es bei der Badischen Zeitung, dass die Beamten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht den Ortsteil Riedichen abgeriegelt haben.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der BZ mitteilte, seien in der Mietwohnung im Ortskern, in der sich die Tat ereignete, sechs Arbeiter aus Bulgarien untergebracht. Der 27-jährige Verdächtige sei nach der Attacke zu Fuß zusammen mit seinem Bruder vom Tatort geflohen.

Der Polizei zufolge dürften sich die beiden Männer noch im Bereich Riedichen aufhalten. Die Fahndung läuft weiterhin. Die Polizei bittet darum, sofort unter der Nummer 110 zu melden, falls ein oder zwei verdächtige Personen gesehen werden.

Zell im Wiesental: Ein Mann getötet, drei weitere verletzt - Tatverdächtiger ist flüchtig

Erstmeldung vom 29. April, 10.01 Uhr: Zell im Wiesental - Nach einer Gewalttat in Zell im Wiesental (Baden-Württemberg) im Schwarzwald fahndet die Polizei nach zwei Flüchtigen. Einer der beiden wird verdächtigt, am Dienstagabend in einer angemieteten Wohnung einen Arbeitskollegen getötet und drei weitere verletzt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach flüchtete der 27-jährige Bulgare zusammen mit seinem Bruder zu Fuß vom Tatort im Kreis Lörrach. Die Ermittler haben eine Sonderkommission eingerichtet, auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

