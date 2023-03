Wohnhaus in Stuttgart nach Explosion teils eingestürzt

Teilen

Trümmerfeld: Auch ein Kleinlaster wird von den Flammen der Explosion erfasst und brennt komplett aus. © Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa

Vier Menschen - darunter zwei Kinder - werden verletzt. Eine 85-Jährige gilt noch als vermisst. Die Feuerwehr vermutet eine Gasexplosion.

Stuttgart - Nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart sind Teile des Gebäudes eingestürzt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden am Montagmorgen verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Eine 85-Jährige werde vermisst. Vermutlich ist eine Gasexplosion der Grund für das Feuer.

In der Nacht stand ein Teil des Gebäudes komplett in Flammen. Die umliegenden Häuser wurden teilweise evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach einiger Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vor dem Haus stehende Autos seien beschädigt worden, ein Fahrzeug sei komplett ausgebrannt, sagte der Feuerwehrsprecher. Teilweise seien die Scheiben der Gebäude in der Nachbarschaft gesprungen. Die Feuerwehr war mit bis zu 100 Einsatzkräften vor Ort. dpa