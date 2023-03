„Wird niemals funktionieren“: Heizungsbauer kritisieren Aus für Gas- und Ölheizungen

Heizkörperthermostat. © Giers, Oliver

Kunden sind verunsichert, Heizungsbauer irritiert: Der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums verbietet, ab 2024 neue Gas- und Ölheizungen einzubauen. Das sorgt für Diskussion.

Es dauert gerade mal ein paar Stunden, bis an jenem Tag Sven Geigers Telefon klingelt. Gerade haben Deutschlands Medien gemeldet, dass das Bundeswirtschaftsministerium den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr verbieten will, schon melden sich die ersten Kunden bei dem Ellenberger Betrieb – und wollen noch schnell einen neuen Ölkessel ordern. Bis zum Abend sind es derer vier. „Die Politik macht es uns gerade nicht leicht“, sagt Geiger, der auch Obermeister der Innung ist, und seufzt. Was die Experten am Entwurf kritisieren, berichtet die Schwäbische Post.