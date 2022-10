Wirbelsturm „Ian“ verliert an Kraft

Eine amerikanische Flagge weht inmitten durch den Hurrikan „Ian“ zerstörten Geschäften am Strand von Fort Myers in Florida. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Nach schweren Schäden auf Kuba und in Florida verliert der Wirbelsturm „Ian“ allmählich an Kraft. Doch auch abgeschwächt sorgte er noch für Zerstörungen in den Bundesstaaten South und North Carolina.

Myrtle Beach/Washington - Der abgeschwächte Wirbelsturm „Ian“ bringt dem Südosten der USA weiter heftigen Regen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Kilometern pro Stunde habe der Sturm zwar an Kraft verloren, teilte das Hurrikan-Zentrum am frühen Samstag (Ortszeit) mit. Die Experten warnten aber vor starken Regenfällen und begrenzten Überschwemmungen in den Bundesstaaten South und North Carolina sowie Virginia.

Nach Angaben der Webseite Poweroutage waren dort am frühen Samstag noch immer knapp 500.000 Menschen ohne Strom. In Florida - wo rund 1,3 Millionen Menschen ohne Strom seien - warnten die Meteorologen vor schweren Überschwemmungen entlang der Flüsse im Inneren des Staates.

Von Kuba nach Norden gezogen

Millionen Menschen in Kuba und im Südosten der USA waren in den vergangenen Tagen von den heftigen Winden, Überschwemmungen und der Zerstörung betroffen, die „Ian“ ausgelöst hat. Am Dienstag war „Ian“ zunächst als Hurrikan der Kategorie drei von fünf in Kuba auf Land getroffen und hatte dort schwere Schäden angerichtet. Große Teile des Karibikstaats sind weiter ohne Strom.

Einen Tag später erreichte „Ian“ als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie die Küste Floridas. Bei seinem Zug über den US-Bundesstaat hinterließ er Zerstörungen und Überschwemmungen. Nach Florida zog „Ian“ zunächst aufs Meer hinaus, gewann dort an Kraft und erreichte am Freitag erneut die US-Küste - diesmal in South Carolina.

Das Hurrikan-Zentrum erwartete am Samstag, dass „Ian“ auf seinem Weg in Richtung Norden weiter an Kraft verlieren und sich schließlich im Laufe des Wochenendes über Virginia auflösen werde.

Unterdessen gehen in Florida die Aufräumarbeiten weiter. Rettungskräfte suchen nach Menschen, die während des Sturms eingeschlossen oder getötet wurden. Am Freitag gab es weiterhin keine umfassenden Angaben zu Opferzahlen. Die Behörden in Florida rechneten damit, dass mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen sind. dpa