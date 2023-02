Winter-Bilanz des DWD: Wetter in Baden-Württemberg war deutlich zu mild

Von: Teresa Knoll

Der Winter geht bald zu Ende und die Wetter-Experten ziehen Bilanz: In Baden-Württemberg war es deutlich zu mild und zu trocken. Lesen Sie hier mehr:

Viel Sonne, dazu milde, etwas zu hohe Temperaturen und zu wenig Regen – so war der Winter in Baden-Württemberg. Kurz zusammengefasst. Aber auch im bundesweiten Durchschnitt war das Wetter deutlich zu warm und zu trocken. Das wurde spätestens deutlich, als mit dem frühlingshaften Wetter zum Jahreswechsel Rekordwerte geknackt wurden. Auch Schnee-Liebhaber kamen nicht auf ihre Kosten.

HEIDELBERG24 verrät, wie viel Niederschlag und Sonnenstunden es im Winter in Baden-Württemberg gab.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, lag der Temperaturdurchschnitt in Baden-Württemberg im Dezember, Januar und Februar bei 2,8 Grad und damit auch 2,8 Grad über dem Wert der international gültigen Klimareferenzperiode 1961 bis 1990. (resa)