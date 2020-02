WhatsApp in der Karnevalszeit: Mit diesen Tipps vermeidet man peinliche Nachrichten

An Karneval wird gerne und viel getrunken. Hier ein paar Tipps, wie man es vermeidet betrunken ungewollte Nachrichten über WhatsApp zu versenden.

WhatsApp könnt Ihr für die Karneval-Party sperren

Karneval geht auch ohne WhatsApp

geht auch ohne WhatsApp Einzelne Kontakte können in WhatsApp* auch blockiert werden

Während dem Karneval 2019 stieg der Kölsch-Absatz um mehr als 33 Prozent. Bei der feuchtfröhlichen Stimmung in der "fünften Jahreszeit" wird schonmal die ein oder andere ungewollte WhatsApp-Nachricht verschickt. Mit den folgenden 3 Tipps kann man sich an Karneval davor schützen.

WhatsApp: Mit einer App sicher durch den Karneval

Wie für so vieles in der heutigen Zeit gibt es auch für dieses Problem die passende App. In den App- und Playstores finden sich verschiedene Apps die einen "Drunken Mode" für das Handy bieten. Für viele ein Muss während dem Karneval.

Im Prinzip funktionieren diese immer gleich. Zuerst ladet man eine der besagten Apps, wie beispielsweise "Bacco -Drunk Mode", herunter. Dort kann man dann einstellen wie lange man sich in einem nicht WhatsApp-Fähigen Zustand befinden wird.

Nun muss man nur noch WhatsApp unter den zu sperrenden Inhalten auswählen. Hier kann man neben WhatsApp auch alle anderen Messengerdienste und weiter Apps auswählen, die auf dem Handy installiert sind.

Bei der App "Bacco - Drunk Mode", kann man neben dem kompletten Sperren von beispielsweise WhatsApp, auch einzelne Wörter und Textpassagen sperren. Wer beispielsweise nach dem 8. Bier dazu neigt WhatsApp-Nachrichten mit dem Wort "Schnuffel" zu verschicken, kann das Wort einfach blockieren. Hierfür hinterlegt man das Wort oder den Text einfach in der App.

In den Einstellungen kann sogar ausgewählt werden, ob das Wort mit *** Zensiert wird oder gar nicht erst gesendet wird. Bevor dann die Karneval-Party mit den Freudnen steigt, stellt man bei der App den "Drunken Mode" an. Solange man noch klar im Kopf ist, kann man den Drunken-Mode mit einer Reihe von Geschicklichkeitsübungen umgehen. Zugegebenermaßen sind diese bei der App " Bacco - Drunk Mode" auf einem Schwierigkeitslevel, dass auch im nüchternen Zustand schwer zu bewältigen ist.

Der Vorteil der App-Variante ist ganz klar: Man kann die anderen App`s auf dem Handy noch benutzen. So können beispielsweise noch die Lieblings-Karneval-Hits auf dem Weg zur nächsten Party gehört werden.

Nach Hause Düsen #Handy kurz #aufladen, was #essen und fertig machen und ab in den #Karneval — Tora Tsume - Auf ins Jahr 2020! (@Deutschlandboy) February 7, 2013

Karneval: So kann man sich auch direkt in WhatsApp schützen

Oft sind nicht die betrunkenen WhatsApp Nachrichten im Generellen das Problem, sondern nur Nachrichten an bestimmte Personen. Damit man während dem nächsten Umzug an Karneval nicht ungewollt dem oder der Ex auf WhastApp schreibt, kann man bestimmte Personen einfach blockieren.

Dafür muss allerdings erst der Chat mit der zu sperrenden Person aufgerufen und dann unter "Mehr" auf "blockieren" geklickt werden. Jetzt ist man schonmal vor ungewollten Nachrichten und der Möglichkeit auf diese zu Antworten sicher.

Um sich davor zu Schützen, diese Person an Karneval aktiv anzuschreiben, kann man den Chat aus der WhatsApp-Oberfläche löschen. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Zuerst drückt man in der Chat-Auflistung lange auf den jeweiligen Chat. Jetzt sieht man am oberen Rand von WhatsApp verschiedene Optionen.

Die erste Variante ist nun auf den "Mülleimer" zu klicken und den Chat mit samt seinem Inhalt zu löschen. Die andere Methode besteht darin den Chat zu Archivieren. Dafür klickt auf das erste Symbol von rechts. Bei dieser Variante bleibt der Inhalt des Chats erhalten und geht nicht verloren.

Natürlich kann man keine peinlichen WhatsApp Bilder von der nächsten Karneval-Feier verschicken, wenn man das Handy einfach gleich zu Hause lässt. Allerdings ist kein Handy oft auch keine Lösung. Denn gerade, wenn man in Gruppen unterwegs ist, ist es wichtig untereinander erreichbar zu bleiben.

Dafür muss es aber kein Smartphone mit WhatsApp sein. Man kann auch ein billiges Prepaid-Handy kaufen und das während dem Karneval auf Partys nutzen. In dieses Handy speichert man am besten nur Nummern, mit denen man auch betrunken Kontakt aufnehmen möchte.

So hilfreich WhatsApp auch für viele User ist, regt sich auch Kritik an dem Vorgehen des Messengers. Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, das eine Deinstallation von WhatsApp das Datensammeln der App nicht unterbindet.

Von Lucas Maier

