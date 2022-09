Wetterumschwung in BW – der September wird nass und stürmisch

Von: Teresa Knoll

Teilen

Heftiger Wetterumschwung – der September bringt Gewitter und Sturmböen © dpa/Britta Pedersen

Der Sommer scheint auch in Baden-Württemberg endgültig vorbei zu sein. Lesen Sie hier, ab wann der September heftige Gewitter und Sturmböen bringt:

Mehr zum Thema Heftiger Wetterumschwung – der September bringt Gewitter und Sturmböen

Kommt jetzt endlich der Herbst? Es scheint so, als hätten wir das viel zu heiße Wetter im Sommer überstanden, denn die Vorhersagen versprechen uns Gewitter mit teils heftigen Unwettern. Für die Bauern kommt das vielleicht etwas zu spät, aber zumindest können Mensch und Natur in Baden-Württemberg nach der Hitze der vergangenen Wochen aufatmen, denn auch die Temperaturen sinken.

HEIDELBERG24 verrät, ab wann es in Baden-Württemberg zu Gewittern und kühleren Temperaturen kommen soll.

Laut wetteronline.de können sogar schon die ersten Schneeflocken in höheren Lagen wie im Bayerischen Wald oder dem Erzgebirge fallen. „In den Bayerischen Alpen sind Schneefälle bis deutlich unter 2000 Meter Höhe möglich“, wie es auf der Seite heißt. (resa)