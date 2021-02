Wetter-Chaos durch „Lake-Effect“? Was auf Deutschland zukommt

Deutschland steht das nächste Schnee-Unwetter bevor. In Niedersachsen werden aufgrund des „Lake-Effects“ heftige Schneefälle erwartet.

Niedersachsen - Der Winter hat Deutschland fest im Griff. Nach den starken Schneefällen am Wochenende und aktuell eisigen Temperaturen erwartet Deutschland jetzt das nächste Schnee-Unwetter: Der sogenannte „Lake-Effect“ kann besonders im Norden des Landes aber auch in Teilen von Niedersachsen am Dienstag (09.02.2021) und Mittwoch (10.02.2021) für weitere Schneemassen sorgen, Meteorologen warnen vor bis zu 50 Zentimetern Neuschnee.

Am Dienstag (09.02.2021) gelten für Deutschland erneut zahlreiche Unwetterwarnungen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt dabei vor allem für den Norden des Landes vor starkem Schneefall. Dabei können Schnee-Mengen zwischen 20 und 40 Zentimeter auftreten. Zudem kann es verbreitet glatt werden.

Wetter in Deutschland: Warnungen vor Schnee-Unwetter und strengem Frost

Die starken Schneefälle aufgrund des „Lake-Effects“ können sich über den äußersten Norden Deutschlands von der Ostseeküste bis zur Nordseeküste in Niedersachsen verbreiten. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt vor starken Schneefällen mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee und Schneeverwehungen. Die eisige Luft aus Osteuropa strömt über die Ostsee bis in weite Teile des Landes und kann so auch in Niedersachsen für eine Unwetterlage sorgen.

Lake-Effect Bei dem sogenannten „Lake-Effect“ handelt es sich um einen meteorologischen Effekt, der vor allem in Gebieten mit großen Seen oder in der Nähe der Meere auftritt. Oft verursacht er intensiven Niederschlag, meist in Form von Schnee. Über das vergleichsweise warme Wasser strömt eisig kalte Luft, dabei bilden sich Schauer, die bis ins Landesinnere ziehen und starken Schneefall mit sich bringen können. Der Begriff „Lake-Effect“ stammt aus den USA, dort kann es besonders in der Nähe der großen Seen zu heftigen Schneefällen kommen.

Wetter in Deutschland: Verkehrschaos droht wegen Schnee-Unwetter

In den meisten Teilen Deutschlands gelten zudem Warnungen vor strengem Frost und verbreitet vor Straßenglätte. Starker Wind sorgt besonders im Norden von Niedersachsen und an der Ostseeküste für Schneeverwehungen. Ein Verkehrschaos sei laut Diplom-Meteorologen Dominik Jung nicht auszuschließen.

Der „Lake-Effect“ im Norden von Niedersachsen und in den Küstenregionen des Landes kann sich laut Angaben der Meteorologen bis Mittwoch (10.02.2021) ausdehnen und in dieser Zeit dauerhafte Schneefälle und etliche Zentimeter Neuschnee mit sich bringen. Erst am Mittwochabend soll der „Lake-Effect“ nachlassen.

Deutscher Wetterdienst (DWD) Hauptsitz Offenbach am Main Leiter Gerhard Adrian Gründung 1952 Dachorganisation Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Winter in Deutschland: Eisige Temperaturen von bis zu minus 30 Grad

Neben starken Schneefällen und Schneeverwehungen warnen die Meteorologen außerdem vor anhaltendem Frost. Dabei können am Dienstag (09.02.2021) tagsüber Temperaturen von bis zu minus 10 Grad erreicht werden.

In der Nacht zu Mittwoch (10.02.2021) erwarten die Wetterexperten in der Mitte Deutschlands eisige Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Direkt über dem Erdboden können es teilweise sogar bis zu minus 30 Grad werden. Aktuelle Informationen zum Schnee-Chaos in Deutschland gibt es im News-Ticker. (Helena Gries)

