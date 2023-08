Schauer und Gewitter in Hessen: Hitzewarnung am Montag

Von: Sophia Lother

Ein Blitz zuckt bei einem Sommergewitter am nächtlichen Himmel. © Alexander Wolf/Ostalb Network/dpa/Symbolbild

Schauer, Gewitter und Hitze: Auf Hessen kommen in der kommenden Woche allerlei Wetter-Kapriolen zu.

Offenbach – Zum Wochenstart erwarten die Menschen in Hessen teils kräftige Schauer, Gewitter und örtlich sogar Unwetter. Zudem sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag für den Montag eine Hitzewarnung für den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis aus. Grund sei die mit einer hohen Luftfeuchtigkeit verbundene Wärmebelastung. Die Temperaturen liegen zwischen 27 bis 31 Grad.

Wetter in Hessen: Starkregen und Unwetter drohen

In der Nacht klingen Schauer und Gewitter zunächst ab. Im weiteren Verlauf werden aber neue schauerartige Regenfälle mit Gewittern aus Südwesten kommend erwartet.

Auch am Dienstag ist gebietsweise mit schauerartigen und gewittrigen Regenfällen zu rechnen. Örtlich sind laut Meteorologen Starkregen und Unwetter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 29 Grad. Am Nachmittag klingen vor allem im Westen Schauer und Gewitter ab. Im Verlauf der Nacht kann es aber erneut regnen, blitzen und donnern. (slo/dpa)