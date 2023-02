Wetter-Prognose: Sibirische Kälte angekündigt – oder kommt es ganz anders?

Von: Tobias Becker

Sonne und Kälte sind im Februar nicht unüblich. Doch sibirische Kälte kommt wohl nicht. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Eine sibirische Kälte und der arktische Winter wurden angekündigt, doch ist da was dran? Lesen Sie hier, wie das Wetter im Februar noch werden soll:

Traurig und kalt, in den vergangenen Tagen durchaus auch nass – doch das Wetter in Baden-Württemberg soll auch den arktischen Winter und die sibirische Kälte im Gepäck haben. Zur Monatsmitte prognostizierten Wetter-Experten den erneuten Wintereinbruch. Aber ist da was dran?

Der Januar endete fast drei Grad zu warm, auch der Februar und der März 2023 werden deutlich zu warm eingeschätzt. Dennoch kann es zu einem Winter-Comeback wie im Januar kommen. (tobi)