Endlich sommerliche Temperaturen: Wetter-Umschwung sorgt für bis zu 26 Grad

Von: Sven Schneider

Endlich sommerliche Temperaturen in Deutschland: Über Nordeuropa baut sich ein Hochdruckgebiet auf. Bis zu 26 Grad und viel Sonne sind laut Wetter-Prognose möglich.

Hamm - Kühl, nass und windig wird das kommende Wochenende. Ein Tiefdruckgebiet zieht über Deutschland herein und bringt stürmische Böen und viel Regen mit. Gute Nachrichten kündigen sich aber schon jetzt aus dem Norden an. Über Nordeuropa baut sich ein stabiler Hochdruck-Block auf. Die Temperaturen gehen schrittweise herauf. Temperaturen mit bis zu 26 Grad sind möglich. Endlich sommerliche Temperaturen in Deutschland.

Endlich Sommer in Deutschland: Wetter-Umschwung sorgt für bis zu 26 Grad

Laut dem Wetterkanal Kachelmannwetter baut sich derzeit ein umfangreiches und starkes Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über Nordeuropa auf. Das sorgt für eine „großräumige Wetter-Umstellung“ in Deutschland und großen Teilen Mitteleuropas, sagte Meteorologe Fabian Ruhnau. Und das nach frühlingshaftem Wetter, aber schnell kälter werdenden Temperaturen zu Ostern. Bis Mittwoch, 19. April 2023, soll sich dann eine sogenannte stramme Ostlage über Deutschland bilden.

Bedeutet: Während sich über Nordeuropa das Hochdruckgebiet aufbaut, dominiert ein Tiefdruckgebiet den Mittelmeerraum. Im Winter würde dieser Fall noch für eine Hochwinterlage sorgen. Im April jedoch sorgt die Strömung aus Osten für verhältnismäßig milde Temperaturen, die sich unterhalb des Hochdruckgebiets langsam aufheizen.

Wetter in Deutschland wird sommerlich: Hochdruckgebiet beschert warme Temperaturen

Zudem darf sich der Norden und Westen Deutschlands im Verlauf der Woche über viel Sonnenschein freuen. Im Süden bleibt es bis zur Wochenmitte teils bewölkt und unbeständig. Dann jedoch kündigt sich der erste richtige Sommertag in Deutschland an. Ab Donnerstag, 20. April, wird täglich wärmer und sonniger.

„Bis zum übernächsten Wochenende sind sogar 25 oder 26 Grad denkbar und damit der oder die ersten beiden Sommertage des Jahres 202“, kündigte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net an. Schon am Freitag könnten die Temperaturen die Zwanzig-Grad-Marke knacken. Am Samstag sind dann in Nordrhein-Westfalen gar bis zu 26 Grad möglich bei wenigen Wolken. Ab Montag könnte sich der Himmel dann schnell verdunkeln. Denn: Die hohen Temperaturen „sind verbunden mit Schauern und einzelnen Gewittern“, so Dominik Jung.