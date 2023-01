Kein Winterwetter in Sicht: Januar bricht Temperatur-Rekorde

Von: Sophie Brosch

Teilen

Schlechte Aussichten für Wintersportler: Der Januar 2023 bricht mit zweistelligen Temperaturen deutschlandweit Wetter-Rekorde. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Die Aussichten für Wintersportler sehen schlecht aus: Nach ungewöhnlich hohen Temperaturen an Silvester, bleibt die Witterung auch zu Beginn des neuen Jahres mild. Am 2. Januar wurden deutschlandweit einige Wetter-Rekorde gebrochen.

Mehr zum Thema Schlechte Aussichten für Wintersportler: Januar bricht Wetter-Rekorde

Wiesbaden - Deutschlandweit wurden am 2. Januar neue Rekordwerte gemessen, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet. In Baden-Baden etwa wurden bis zu 19,2 Grad Celsius gemessen. „Das ist extrem, so warm ist in Deutschland seit 1881 noch nie ein Wetterjahr gestartet“, so der Wetter-Experte.

fuldaerzeitung.de berichtet, wo in Deutschland am 2. Januar Temperatur-Rekorde geknackt wurden

„Der Januar 2023 scheint sich für den April zu halten. Jedenfalls sind die Temperaturen aktuell so hoch wie im Monat April. Das sind wirklich keine guten Nachrichten“, erklärt Dominik Jung mit Blick auf den Klimawandel.