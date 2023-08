Wetter in NRW: Erst stürmisch und wenig sommerlich, dann könnte die Wende kommen

Teilen

Viele Menschen sehnen sich in NRW derzeit nach Sonne und sommerlichen Temperaturen. (Archivbild) © Mahngold/Imago

Auch der Dienstag bleibt in NRW erst einmal regnerisch und windig – sommerliches August-Wetter sucht man derzeit vergebens. Doch das könnte sich ändern.

Mehr zum Thema DWD-Warnung in Teilen von NRW – dann kommt die ersehnte Wetterwende

Köln – Der August ist bisher regnerisch, windig und teils auch überraschend kalt gestartet. So richtig sommerlich ist das Wetter in NRW derzeit nicht. Auch der Dienstag bleibt regnerisch und windig. Für einige Regionen von NRW gilt sogar eine Warnung des Deutschen Wetterdienst (DWD) vor Windböen. Eine Großwetterlage über Europa und Skandinavien sorgt derzeit für einen kühlen und nassen August. Doch am Mittwoch könnte es Auflockerungen geben sowie heiter und niederschlagsfrei werden. Am Donnerstag könnten die Temperaturen sogar auf 27 Grad steigen.

24RHEIN zeigt, wie sich das Wetter in NRW nach Regen und Wind entwickeln könnte.