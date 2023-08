Wetter in NRW bleibt schwül-warm – mit Unwetter, Gewitter und Starkregen

Zwar kommt die Sonne etwas durch – es bleibt jedoch gewittrig in den nächsten Tagen in NRW (Symbolbild). © Gottfried Czepluch/Imago

Geht es nach dem Deutschen Wetterdienst (DWD), bleibt es in NRW schwül-warm – doch auch Unwetter, Gewitter und Starkregen sind nicht ausgeschlossen.

Köln – Zwar sind die Temperaturen in NRW in den vergangenen Tagen wieder angestiegen, kratzten zuletzt gar an der 30-Grad-Marke. Dennoch will sich dauerhaftes Sommer-Feeling laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im bevölkerungsreichsten Bundesland weiterhin nicht einstellen. Der Grund: Immer wieder vermiesen Unwetter, Gewitter und Starkregen die Laune all derer, die sich auf ein paar entspannte Stunden unter der prallen Sonne gefreut hatten.

