Wetter in Baden-Württemberg: Unwetter-Walze rollt heran – DWD warnt vor Gewitter

Aktuelle Prognose

Wetter in Baden-Württemberg - Auch in dieser Woche erwarten die Menschen im Südwesten wieder heftige Unwetter. An welchem Tag es besonders ungemütlich wird:

Die Wetter-Vorhersage für die nächsten Tage macht die Hoffnungen auf die Rückkehr des Sommers zunichte. Laut aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rollt die nächste Unwetter-Walze auf Baden-Württemberg zu. Das berichtet HEIDELBERG24*. Nach einer vergleichsweise ruhigen Wetterlage bis zur Wochenmitte steigt die Unwettergefahr zum Donnerstag hin erneut an. In Baden-Württemberg drohen heftige Gewitter, Schauer und punktuell sogar Starkregen*. In der Nacht auf Freitag verdichten sich die Gewitter-Wolken weiter. HEIDELBERG24* ist Teil des Redaktionnetzwerks von IPPEN.MEDIA.