Wetter im Juni 2023: Sommeranfang wird heiß in Baden-Württemberg

Von: Daniel Hagen

Der Sommer ist jetzt auch endlich offiziell da. Passend dazu beginnt der Juni dank „Hoch Wiola“ mit hohen Temperaturen. Die 30-Grad-Marke wird wohl aber nicht fallen! Lesen Sie hier mehr:

Sommer-Fans werden in nächster Zeit so richtig auf ihre Kosten kommen. Nicht nur, dass am Donnerstag (1. Juni) der meteorologische Sommer endlich beginnt, auch die Temperaturen spielen Anfang Juni mit. Bis Mitte des Monats könnte in Deutschland sogar Dauersonne herrschen – dank „Hoch Wiola“. Vor allem der Südwesten wird wohl richtig schwitzen. Über 30 Grad soll es so schnell aber nicht geben.

HEIDELBERG24 verrät, welches Wetter es zum Sommeranfang im Juni geben wird.

Die Trockenheit bringt jedoch ein großes Problem mit sich. So steigt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Waldbrandgefahr in einigen Teilen Deutschlands. Auch an vielen Orten in Baden-Württemberg wird die zweithöchste Stufe des Waldbrandgefahrenindex erreicht. (dh)