Spätsommer in Sicht: So wird das Wetter in Hessen am Wochenende

Teilen

Experten des Deutschen Wetterdienstes prognostizieren, dass die Temperaturen am Wochenende steigen. © Stefan Jaitner/dpa/Archivbild

Nach einem eher trüben Start ins Wochenende stellen Meteorologen steigende Temperaturen in Aussicht. Welches Wetter die Hessen in den kommenden Tagen erwartet, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Wetter in Osthessen: Spätsommer kommt - Ab Sonntag wird es deutlich wärmer

Hessen - Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge kommt ab Sonntag der Spätsommer nach Deutschland. In Hessen klettern die Temperaturen auf bis zu 20 Grad, wie DWD-Meteorologe Marcel Schmid mitteilt. Am Montag seien sogar bis zu 26 Grad möglich.

fuldaerzeitung.de berichtet, wie warm es am Wochenende in Osthessen wird

Video: Bis 26 Grad - „Spätsommerfeeling“ vielerorts ab Sonntag

„Montag wird der Wärmehöhepunkt sein. Wir erreichen fast deutschlandweit um oder über 20 Grad, im Osten und Süden sind bis zu 25 oder 26 Grad möglich“, teilte Meteorologe Dominik Jung mit. Damit wäre übrigens das Kriterium für einen Sommertag erfüllt, denn ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag.