Eisregen in Hessen: DWD mit extremer Glättewarnung - diese Regionen sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gibt amtliche Warnungen vor Glatteis heraus. In mehreren Kreisen gilt Warnstufe 3 von 3. Autofahrer sollen unnötige Fahrten meiden.

+++ 16.56 Uhr: Das Wetter in Hessen bleibt gefährlich. Vor allem Autofahrer sollten vorsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat die Warnungen vor Glatteis in Hessen ausgeweitet. Bis zum Montag (15.02.2021) um 20 Uhr hat der DWD nun auch für den Hochtaunuskreis und den Main-Taunus-Kreis die höchste Warnstufe 3 ausgerufen. Zuvor galt diese Warnung nur für den Main-Kinzig-Kreis und den Wetteraukreis. In den Stadtgebieten Frankfurt, Offenbach, Darmstadt sowie im Kreis Offenbach, Kreis Groß-Gerau und Kreis Darmstadt-Dieburg gilt zunächst bis zum Dienstag (16.02.2021) um 11 Uhr die Warnstufe 2.

Stadt-/Landkreis Warnstufe (von 3) Voraussichtliche Dauer der Warnung Frankfurt 2 bis Dienstag (16.02.2021), 11 Uhr Kreis und Stadt Offenbach 2 bis Dienstag (16.02.2021), 11 Uhr Kreis Darmstadt-Dieburg / Stadt Darmstadt 2 bis Dienstag (16.02.2021), 11 Uhr Kreis Groß-Gerau 2 bis Dienstag (16.02.2021), 11 Uhr Wetteraukreis 3 bis Montag (15.02.2021) 20 Uhr Main-Kinzig-Kreis 3 bis Montag (15.02.2021) 20 Uhr Hochtaunuskreis 3 bis Montag (15.02.2021) 20 Uhr Main-Taunus-Kreis 3 bis Montag (15.02.2021) 20 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

+++ 15.45 Uhr: Das Wetter in Hessen bleibt gefährlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat seine Warnungen vor Glatteis in Hessen aktualisiert und für einige Regionen bereits verlängert. Besonders in und um Offenbach und in und um Darmstadt kann es bis spät in den Abend gefährlich glatt werden. Für den Main-Kinzig-Kreis und den Wetteraukreis haben die Meteorologen sogar die höchste Warnstufe 3 ausgerufen.

DWD warnt vor Glatteis in Hessen: Wetter wird richtig gefährlich

+++ 14.25 Uhr: Das aktuelle Wetter wird mit seinen Auswirkungen richtig gefährlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat weitere amtliche Warnungen vor Glatteis in Hessen herausgegeben. Gefrierender Regen sorgt in vielen Städten und Kreisen für extreme Glätte und damit insbesondere im Straßenverkehr für große Gefahren. Der DWD mahnt daher eindringlich: „Vermeiden Sie Autofahrten“. Erst in der vergangenen Woche hatte es in Hessen zahlreiche Glätte-Unfälle gegeben. Die amtlichen Warnungen gelten ab sofort bis vorerst 17 Uhr am Montagnachmittag (15.02.2021). Dennoch sollten Autofahrer auch nach 17 Uhr wachsam bleiben, denn auch dann kann es in Hessen weiter zu glatten Straßen und damit zu starken Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr kommen.

Autofahrer aufgepasst, der DWD warnt vor Glatteis in folgenden Gebieten:

Stadt-/Landkreis Warnstufe (von 3) Voraussichtliche Dauer der Warnung Wetteraukreis 3 bis 17 Uhr Kreis Darmstadt-Dieburg 2 bis 17 Uhr Stadt Darmstadt 2 bis 17 Uhr Stadt Frankfurt am Main 2 bis 17 Uhr Kreis Offenbach 2 bis 17 Uhr Stadt Offenbach 2 bis 17 Uhr Kreis Groß-Gerau 2 bis 17 Uhr Main-Kinzig-Kreis 2 bis 17 Uhr Main-Taunus-Kreis 3 bis 17 Uhr Hochtaunuskreis 3 bis 17 Uhr Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Wetter in Hessen: Amtliche Warnung vor Glatteis in mehreren Kreisen

Update von Montag, 15.02.2021, 8 Uhr: In mehreren hessischen Kreisen gibt es am Montag eine amtliche Glatteis-Warnung. Darüber informiert am Morgen der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Betroffen sind vor allem die Kreise Lahn-Dill, Rheingau-Taunus und Limburg-Weilburg. Doch auch im Rest Hessens ist laut DWD besondere Vorsicht geboten. Grund dafür ist die extreme Glätte durch gefrierenden Regen oder Sprühregen.

Am Morgen breitet sich in Hessen demnach strenger Frost aus. Vom Mittag bis in den Abend rechnet der DWD dann gebietsweise mit Niederschlag in Form von gefrierendem Regen und anfangs teilweise auch noch mit Schneefall. Die Konsequenz ist gefährliches Glatteis.

Glatteis in Hessen: Wetterdienst warnt in vielen Gebieten

Update vom Sonntag, 14.02.2021, 15.00 Uhr: In Deutschland wird das Wetter am Montag (15.02.2021) noch einmal frostig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach informiert über Unwetter in Form von Glatteis. Zunächst wird es demnach am Montag zunehmend bewölkt, ab dem Mittag setzt Niederschlag ein. Der kommt anfangs teils noch als Schnee herunter, zunehmend aber als Regen, der auf gefrorenen Böden zu Glatteis wird. Davon betroffen ist am Montagvormittag zunächst der Westen Deutschlands, am Nachmittag weitet sich diese Gefahrenzone etwas nach Süden und Osten aus. Es ist mit Höchstwerten von maximal 2 Grad zu rechnen.

Autofahrer aufgepasst, der DWD geht von Glatteis in folgenden Gebieten aus:

Stadt Frankfurt

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis und Stadt Offenbach

Kreis Darmstadt-Dieburg

Stadt Darmstadt

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Hochtaunuskreis

Auch in der Nacht zum Dienstag (16.02.2021) ist es vielerorts noch stark bewölkt und Regen kann örtlich gefrieren. Dieser soll aber allmählich nachlassen. Auch am Dienstag vermutet der DWD Glätte durch überfrierende Nässe oder vorhandene Schneedecke. „Es ist mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen“, so der DWD in einer Mitteilung.

Wetter in Hessen: Schnee und Glätte sorgen für Gefahr

Erstmeldung vom Sonntag, 24.01.2021: Offenbach – Der Winter* bestimmt erneut das Wetter in Deutschland. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach kann es in einigen Teilen von Hessen sogar zu Schneeverwehungen kommen.

Insgesamt ist das Wetter in Hessen laut DWD „wechselhaft und teils winterlich“. Grund dafür ist ein großes Tiefdruckgebiet, welches sich vom Norden Europas bis nach Süden erstreckt. Dieses sorgt im Bundesland für starke Bewölkung, der Schneefall zieht nur langsam ab, in Nordhessen bleibt er bis zum späten Nachmittag. Für den Südwesten von Hessen meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf aufgelockerte Bewölkung, allerdings kann es noch immer zu einzelnen Schauern kommen. Kräftige Schauer können auch später am Tag noch Schnee in ganz Hessen bringen.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 5 Grad Celsius, in Hochlagen bei -2 Grad. Die Tieflagen befinden sich bei zwischen 0 und -3 Grad Celsius, daher warnt der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für ganz Hessen vor Frost und Glätte. Durch den leichten Schneefall kann es auch zu überfrierender Nässe kommen. Der Wind weht teils böig aus West, am Abend dann aus Südwest.

DWD in Offenbach warnt vor Schneeverwehungen in Hessen

Die Temperaturen für Hessen liegen am Sonntag (24.01.2021) laut DWD in Offenbach nur knapp oberhalb des Gefrierpunktes. Am Vormittag, in Osthessen auch bis zum Nachmittag, kann es Schnee geben. Es fallen 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, in den Tieflagen bleibt er nur kurz oder gar nicht liegen. Besonders in den höheren Lagen des Taunus kann ungemütlicher werden, für den Hochtaunuskreis gibt es eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen. Dort können laut Deutschem Wetterdienst Straßen und Schienen unpassierbar sein, Autofahrten sollten nach Möglichkeit vermieden werden.

In der Nacht zu Montag ist laut DWD in Hessen auch Frost bis -4 Grad Celsius möglich. Höhere Lage erreichen Temperaturen bis -6 Grad Celsius. In einigen Gebieten kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienst in Offenbach auch in der Nacht durch Schnee und Schneematsch zu überfrierender Glätte kommen. Dann drohen ähnliche Probleme im Verkehr, wie sie durch Schnee und Glätte bereits MItte Januar aufgetreten waren*. (Marcel Richters) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.