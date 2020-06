Sonne satt und sommerlich warm: Ein Gebiet in Deutschland kommt heute ins Schwitzen

Das Wetter am Pfingstmontag ist in ganz Deutschland trocken und mild. Vor allem in Süddeutschland wird es sommerlich warm.

Das Wetter* in Deutschland kann regnerisch sein.

kann regnerisch sein. Die Temperaturen sinken leicht

sinken leicht Laut Deutscher Wetterdienst (DWD)* bleibt das Wetter wechselhaft



Update vom Montag, 01.06.2020, 6.18 Uhr: Der Pfingstmontag wird überall in Deutschland trocken und mild. In Teilen des Landes können sich die Menschen sogar über sommerliche Temperaturen freuen, Vor allem im Westen und Süddeutschland rechnet der DWD mit Temperaturen von 22 bis 28 Grad. Im Südosten und an der See kann es bis zu 23 Grad warm werden. Und auch die Aussichten sind für Sonnenanbeter gut. Auch in den kommenden Tagen soll es warm und sonnig bleiben.

Update vom Sonntag, 31.05.2020, 07.30 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt auch am Sonntag warm und sonnig. In der Wetshälfte startet der Tag mit Sonne satt, am Mittag ziehen dann ein paar Wolken auf, die auch etwas Regen bringen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag dann wieder flächendeckend heiter und trocken.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 13 und 24 Grad.

Ähnlich sieht das Wetter in Hessen aus. Am Vormittag wolkig, teils auch stark bewölkt. Am Abend ziehen die Wolken dann langsam ab. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 bis 22 Grad, im Bergland 16 bis 19 Grad.

Wetter in Deutschland: Erst Sommerwärme – kommt dann der Absturz?

Update vom Samstag, 30.05.2020, 09.21 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt zum langen Pfingstwochenende weiter warm. Am Samstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) tagsüber im Westen und Nordwesten heiter bis wolkig und trocken. Im Osten und Südosten eher wechselhaft. Hier kann es auch mal stärker bewölkt sein. Im Süden und Osten Bayerns sind örtlich sogar kurze Schauer möglich.

Die Höchstwerte in der Südosthälfte von Deutschland sind bei Wolken 14 bis 20 Grad, sonst bei längerem Sonnenschein 19 bis 26 Grad. Am Niederrhein wird es am wärmsten. In Hessen sagt der Deutsche Wetterdienst für das lange Wochenende Temperaturen von meist mehr als 20 Grad voraus, nachts kann es allerdings an einigen Orten zu Bodenfrost kommen. Insbesondere am Pfingstmontag soll es sommerlich-sonniges Wetter geben: Dann sollen die Höchstwerte auf bis zu 27 Grad am Rhein steigen. Ansonsten liegen sie der Vorhersage zufolge bei 23 bis 25 Grad.

Wetter in Deutschland: Erst Sommerwärme – kommt dann der Absturz?

Update vom Freitag, 29.05.2020, 06.31 Uhr: Mit viel Sonne geht das Wetter in Deutschland in das Pfingstwochenende. Es bleibt den Freitag her freundlich, allerdings ziehen zum Wochenende her Regenwolken auf, was sich auch deutlich bei den Temperaturen bemerkbar macht. So könnte es zu einem Temperaturgefälle zwischen West und Ost am Wochenende kommen. Am Rhein bleibt es bei ca. 20 Grad, während im Südosten Deutschlands gerade einmal 15 Grad erwartet werden.

Das Wetter in Hessen bleibt ebenfalls freundlich. Der Freitag beschert bis zu 15 Stunden Sonnenschein. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad Celsius.

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 07.37 Uhr: Auch am Donnerstag bleibt das Wetter in Deutschland freundlich. Im Westen und Norden scheint die Sonne länger. Ansonsten ist es teilweise bewölkt, in Sachsen sowie südlich der Donau kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. Die Temperaturen betragen 15 bis maximal 24 Grad.

Das Wetter in Hessen startet zwischen Odenwald und Rhön mit einien Wolken, sonst bleibt es meist sonnig. Nur wenige Wolken zeigen sich später am Nachmittag. Die Temperaturen betragen hierbei 18 bis 23 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.

Wetter in Deutschland: Warmes Wetter und wenige Wolken

Update vom Mittwoch, 27.05.2020, 07.37 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt weiterhin warm. In der Nordhälfte tauchen zeitweise dichtere Wolkenfelder auf, weswegen dort am Nachmittag vereinzelte Schauer möglich sind. Höchstwerte 15 Grad auf den Ostfriesischen Inseln, um 22 Grad an der Spree bis 26 Grad am Hochrhein.

Das Wetter in Hessen bleibt ebenfalls sonnig, auch wenn später einige Wolkenfelder auftauchen. Regen ist allerdings nicht zu erwarten. Höchswerte liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

Wetter in Deutschland: Freundlicher Trend hält sich

Update vom Dienstag, 26.05.2020, 06.47 Uhr: Am heutigen Dienstag wird das Wetter in Deutschland oft freundlich und weitestgehend trocken. Am Rhein und im Norden scheint beständig die Sonne, während von Holstein über die Lüneburger Heide und in Sachsen-Anhalt Wolkenfelder aufziehen können. Höchstwerte 14 Grad auf Rügen, 19 Grad im Burgenlandkreis bis 23 Grad am Niederrhein.

In Hessen bleibt es weitestgehend freundlich. Im Bergland un der Osthälfte Hessens treten einzelne Quellwolken auf. Die Temperaturen ssteigen auf 17 bis 23 Grad Celsius.

Wetter in Deutschland: Schauer und dicke Wolken verziehen sich langsam

Update vom Montag, 25.05.2020, 7.08 Uhr: Nach einem regnerischen und bewölkten Wochenende wird das Wetter in Deutschland am Montag wieder etwas freundlicher. Von der Ostsee bis nach Bayern bleibt es am Montagmorgen jedoch erst einmal bewölkt, gebietsweise kann es auch zu Schauern kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Westhälfte Deutschland lockert das Wetter auf, dort bleibt es auch weitestgehend trocken.

Die Höchsttemperaturen liegen dabei bei 14 Grad an der Lausitz und bis zu 22 Grad in den Niederungen West- und Südwestdeutschlands.

Das Wetter in Hessen wird auch besser. Am Morgen ist es teils noch start bewölkt, am Mittag beziehungsweise Nachmittag lockert es sich dann immer weiter auf und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad in der Rhön und 22 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

Wetter in Deutschland: Es drohen Gewitter und Sturmböen

Update vom Sonntag, 24.05.2020, 09.00 Uhr: Nach einem größtenteils regnerischen Samstag wartet das Wetter in Deutschland am Sonntag mit einem bunten Potpourri aus Sonne und Wolken auf. Laut dem deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in Teilen des Landes außerdem zu kurzen Gewittern* mit stürmischen Böen kommen. Von Westen strömt frische Meeresluft nach Deutschland.

Vor allem in der Nordosthälfte werden einzelne Gewitter erwartet. Mit 80km/h prognostiziert der DWD auf dem Brocken die höchste Windgeschwindigkeit. Im Süden Deutschlands hingegen soll das Wetter vornehmlich trocken und freundlich bleiben, zum Montag hin klingen dann auch die Gewitter langsam aus. Insgesamt soll es mit Temperaturen zwischen 13 an der See und 21 Grad am Oberrhein etwas kühler werden.

Das Wetter in Hessen wird vormittags von einem bewölkten Himmel dominiert, welcher im Laufe des Tages im Norden weiter zuzieht. Am Nachmittag kann es zu einzelnen Schauern kommen, vereinzelt werden auch Gewitter erwartet. Im Süden hingegen bleibt es vornehmlich freundlich. Die Temperaturen schwanken zwischen 15 Grad in der Rhön und bis zu 20 Grad am Oberrhein. Die Meeresbrise, die von Westen nach Deutschland strömt, sorgt in exponierten Lagen für starke Böen.

Wetter in Deutschland: Wolken und Regen

Update vom Samstag, 23.05.2020, 08.45 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt vorerst trüb und regnerisch. Am Samstag ist der Himmel zunächst meist wolkenverhangen und teilweise fällt auch noch Regen. Die Kaltfront eines Sturmtiefs nordwestlich von Schottland hat Norddeutschland überquert und gerät aktuell über der Mitte des Landes vorübergehend ins Schleifen. Erst am Abend erreicht sie die Alpen.

In mittleren Landesteilen von Südwesten nach Südosten kann es nach angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Nachmittag teils kräftige Gewitter geben, Unwetter mit Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

Der Wind weht am Samstag schwach bis mäßig, am Nachmittag mitunter frisch aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen sind am Samstag spürbar kühler mit Höchsttemperaturen zwischen 14 bis 20 Grad.

Wetter in Deutschland: Regen und Wolken am Brückentag

Update vom 22.05.2020, 7.49 Uhr: Aufziehender Regen bestimmt das Wetter in Deutschland am Freitag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Gewitter, die zuerst von Nordwesten aufziehen. Bis zum Abend erreicht der schauerartige, teils gewittrige Regen den Main und die Lausitz. Das Wetter im Süden von Deutschland ist meist trocken. Auch hier kann es wolkig werden, Regenschauer sind nicht ausgeschlossen.

Die Temperaturen liegen am Freitag im Norden zwischen 20 und 25 Grad, im Süden werden 24 bis 30 Grad erreicht. Der Wind ist schwach, in der Nähe von Gewittern kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Im Nordwesten lässt der Regen in der Nacht nach. In der Mitte und im Osten kann das Wetter noch regnerisch sein, im Süden ist es aufgelockert. Die Temperaturen in der Nacht liegen zwischen 7 und 15 Grad.

Wetter in Deutschland am Mittwoch von Wolkenband bestimmt

Update vom 20.05.2020, 7.27 Uhr: Das Wetter in Deutschland wird heute von einem breiten Wolkenstreifen zwischen Emsland und Bayrischem Wald bestimmt. Das berichtet der Deutschen Wetterdienstes (DWD). Oft ist es stark bewölkt, teilweise auch nur bedeckt. An den Nordrändern der Gebirge gibt es teils leichten Regen. Oft ist es stark bewölkt, teilweise auch nur bedeckt. An den Nordrändern der Gebirge kann es leichten Regen geben. Für den Nordosten und den Südwesten erwartet der Deutsche Wetterdienst dagegen meist sonniges Wetter in Deutschland.

Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad. Im Südwesten können auch 23 bis 27 Grad erreicht werden. Für die Nacht zu Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst teilweise noch Bewölkung voraus. Der Großteil des Wetters in Deutschland ist aber von einem wolkenfreien Himmel bestimmt. Die Temperaturen können auf 3 bis 11 Grad absinken. An der Grenze zu Polen kann es Bodenfrost geben.

Wetter in Deutschland am Dienstag weiterhin zweigeteilt

Update vom 19.05.2020, 8.03 Uhr: Für das Wetter in Deutschland am Dienstag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Norden und Nordosten häufige Bewölung. Regen gibt es allerdings nur wenig. An der Ostseeküste kann es im Tagesverlauf auch aufheitern. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. In der Mitte und im Süden von Deutschland bringt das Wetter uns ein sonniger Tag mit Temperaturen zwischen 21 bis zu 27 Grad. Am östlichen Alpenrand kann es gege Abend zu Schauern kommen. Der Wind ist schwach bis mäßig, im Norden kann er auffrischen. An der Ostsee kann es auch zu einzelnen Windböen kommen.

In der Nacht zu Mittwoch zieht ändert sich das Wetter in Deutschland stellenweise. Von der Nordsse über die Mittelgebirge bis zum Südosten Bewöklung auf. Im Südosten können die Wolken auch Schauer mit sich bringen. Der Rest des Landes ist gering bewölkt, oft auch klar, und trocken. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 4 bis 12 Grad.

Das Wetter an Pfingsten in Deutschland ist für seine Extreme bekannt. Wie wird das Wetter 2020? Wettermodelle sind sich bei den Prognosen uneinig.

Das Wetter zum Wochenbeginn ist zweigeteilt

Update vom 18.05.2020, 7.01 Uhr: Das Wetter in Deutschland ist am Montag zweigeteilt. Für den Norden erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) teilweise starke Bewölkung. Im Nordosten ist auch Regen zu erwarten. An der Küste kann es zu Windböen kommen. Im Süden ist es dagegen weitestgehend klar.

Die Temperaturen liegen im Norden zwischen 13 und 19 Grad, in der Mitte und im Süden zwischen 20 und 25 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Im Norden bleibt die Bewölkung und es kann regnen, im Süden ist es meist nur schwach bewölkt bis klar. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen 3 und 12 Grade.

Das Wetter am Wochenende ist vielseitig

Update vom 15.05.2020, 6.55 Uhr: Wolken, Regen, Sonne - das Wetter in Deutschland zeigt sich vielseitig zum Start ins Wochenende. Morgens ist es am Freitag vielerorts gering bewölkt und trocken, im Südosten des Landes kann es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Im Tagesverlauf ist es in Süddeutschland bewölkt. Von Oberschwaben bis zum Bayerischen Wald kann es regnen, während es im Norden meist trocken bleibt. In den anderen Teilen des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 15 Grad - bei Sonne sind auch 17 Grad möglich.

In Hessen ist das Wetter meist heiter und es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern auf maximal 18 Grad. Der Wind weht mäßig. In der Nacht zum Samstag ist es gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad, im Bergland lokal bis -2 Grad. In Bodennähe ist gebietsweise leichter Frost möglich.

Wetter in Deutschland und Hessen - Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Update vom 14.05.2020, 06.30 Uhr: Nach einem Morgen mit vereinzeltem Frost bringt das Wetter in Deutschland am Donnerstag viele Wolken und nur wenige Sonne. Im Süden des Landes regnet es und auch im Osten kann es immer wieder Schauer geben, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach melden. Im Laufe des Tages lässt der Regen in Süddeutschland nach, aber es bleibt bewölkt. Im Norden und der Mitte wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Westen und Nordosten ist es zeitweise sonnig. Dort, wo es regnet, steigen die Temperaturen oft nicht über 9 Grad. Bei Sonnenschein sind bis zu 17 Grad möglich.

In Hessen startet das Wetter am Donnerstag teils heiter, teils wolkig. Dann setzt sich vielerorts die Sonne durch und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 16 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Es kühlt ab auf 5 bis 0 Grad. Örtlich ist Frost in Bodennähe möglich.

Wie wird das Wetter in Deutschland im Juni 2020? Eine erste Vorhersage bestätigt: Der Juni ist ein besonderer Monat.

Wetter in Deutschland: Die Eisheiligen bringen sonnige Tage und frostige Nächte

Update vom 13.05.2020, 06.10 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft: Der Start in den Mittwoch ist von Rheinland-Pfalz und NRW über Hessen hinweg bis ins südliche Brandenburg und nach Franken meist heiter und trocken - aber frostig. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Tagsüber bleibt es in der Mitte des Landes meist trocken, während es im Süden regnen kann. Auch im Norden und Nordwesten drohen Schauer, auch kurze Gewitter sind nicht ganz auszuschließen. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 bis 16 Grad. An der Nordsee sind im Tagesverlauf steife Böen möglich, sonst weht der Wind schwach bis mäßig.

In Hessen ist das Wetter kühl, trocken und oft sonnig. Ab dem Nachmittag ziehen südlich des Mains, zum Abend auch ganz im Norden und Nordwesten Wolken auf, wahrscheinlich bleibt es aber weitestgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 bis 16 Grad, im Bergland um 11 Grad. Es weht ein meist schwacher bis mäßiger Wind.

Wetter im Mai: Mit den Eisheiligen kommt die Kälte - Sonne und Frost in Deutschland

Update vom 12.05.2020, 07.24 Uhr: Kühl, aber trocken und meist sonnig wird das Wetter in den kommenden Tagen in Deutschland. Nach dem starken Regen inklusive Temperatursturz zum Wochenstart gibt es im Laufe der Woche nun einen Mix aus Regenschauern und Wolken. Insgesamt bleibt es aber eher trocken. Am Dienstagmorgen konnte sich nun schon fast überall die Sonne wieder durchsetzen. Vielfach gibt es wieder blauen Himmel zu sehen.

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge kann es in den Nächten zu Bodenfrost kommen. Das birgt Gefahr für die frostempfindliche Pflanzenwelt. Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen dann wieder langsam ansteigen.

Warnung vor Unwettern: Auch am Montag bleibt das Wetter in Deutschland ungemütlich

Update vom 11.05.2020, 06.55 Uhr: Der Start in die neue Woche bleibt wettertechnisch turbulent. Nachdem Unwetter in einigen Gebieten in Deutschland am Muttertag eine Spur der Verwüstung hinterließen, bleibt das Wetter weiter ungemütlich. Die Eisheiligen haben begonnen und pünktlich dazu kehrt doch tatsächlich auch noch mal spätwinterliches Wetter nach Deutschland zurück. Am Montagvormittag sind im Südwesten von Deutschland noch einzelne Gewitter möglich. Außerdem kommt es im Südwesten gebietsweise zu verstärkten Regenfällen, die sich am Vormittag ost- und nordostwärts ausbreiten.

In den höheren Lagen fällt bereits teilweise Schneeregen und Schnee. In den Mittelgebirgen wird es glatt!

Die höchsten Temperaturen werden vor dem Regen und dem Schnee bzw. im Norden am Nachmittag erreicht und belaufen sich auf 1 Grad im östlichen Bergland und 22 Grad im Raum Passau sowie im Chiemgau. Es ist teilweise 15 bis 20 Grad kälter als am Wochenende.

Wetter in Deutschland: Es drohen schwere Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen

Update vom 10.05.2020, 6.40 Uhr: Das Wetter in Deutschland spielt zurzeit mal wieder ein wenig verrückt. Heute sind vor allem im Westen und ganz im Osten am Nachmittag und Abend erst mal kräftige Gewitter angesagt. Im Nordwesten frischt der Wind gegen Abend immer mehr auf mit starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Nachts wird es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach deutlich kühler, im Nordwesten ist in Bodennähe Frost nicht ausgeschlossen.

In Hessen ist es heute überwiegend stark bewölkt, aus Südwesten zieht schauerartiger, teils gewittriger Regen auf. Am Nachmittag und Abend muss immer häufiger mit schweren Gewittern und teilweise unwetterartigem Starkregen gerechnet werden. Hagel und Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte betragen 19 bis 24 Grad.

Update vom 09.05.2020, 6.35 Uhr: So ganz allmählich wird das Wetter in Deutschland wieder ungemütlich. Zwar klettern die Temperaturen auch am Samstag meist auf 20 bis 26 Grad, doch schon heute früh und am Vormittag treten in der Südhälfte einzelne Schauer oder gar Gewitter auf, stellenweise auch schauerartiger Regen. Im Norden ist es dagegen häufig noch sonnig und abgesehen von einzelnen Schauern an den Küsten meist trocken.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, steigt dann aber im Lauf des Tages ganz allmählich die Gewitterwahrscheinlichkeit im Süden. Vor allem in der Nacht zum Sonntag sind einzelne starke Gewitter nicht ausgeschlossen.

Das Wetter in Hessen präsentiert sich ebenfalls wechselhaft. Bei Höchsttemperaturen von 20 bis 24 Grad kann es vor allem in der Südhälfte einzelne Schauer oder Gewitter geben.

An Christi Himmelfahrt feiern viele Männer den Vatertag. Doch wie wird das Wetter in Deutschland 2020 am Feiertag? Es gibt eine erste Prognose.

Mix aus Sonne und Wolken: Wetter in Deutschland bleibt meist vielversprechend

Update vom 08.05.2020, 6.15 Uhr: Mit einem Mix aus Sonne und Wolken nimmt das Wetter in Deutschland am Freitag Anlauf auf das Wochenende. Am Morgen gibt es im Norden und im Mittelgebirgsraum vereinzelt Frost. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, aber es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach meldet. Die Temperaturen klettern auf 15 bis 21 Grad im Norden und 20 bis 27 Grad im Rest des Landes. In der Nach auf Samstag zieht dichte Bewölkung auf, im Südwesten kann es regnen und vereinzelt gewittern bei Tiefstwerten von 12 bis 4 Grad.

Das Wetter in Hessen bleibt heute heiter bis sonnig bei 22 bis 27 Grad. Nachmittags zeigen sich einige Quellwolken am Himmel, aber es bleibt trocken.

Sonne satt: Wetter in Deutschland bleibt vielversprechend

Update vom 07.05.2020, 8.22 Uhr: Gute Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter. Auch am Donnerstag bleibt das Wetter in Deutschland trocken und sonnig. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Entlang der Elbe und östlich davon ist es noch bewölkt, aber trocken, im restlichen Land wird es aber sonnig. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 11 und 19 Grad im Nordosten, sonst sommerliche 21 bis 25 Grad.

Auch in Hessen bleibt das Wetter am Donnerstag warm und sonnig. Dabei klettern die Temperaturen bei wolkenlosem Himmel auf 18 bis 23 Grad.

Sonne satt: Frühling kehrt nach Deutschland zurück

Update vom 06.05.2020, 7.11 Uhr: Nach wechselhaftem Wetter mit Schauern, Gewittern und sogar Frost, kehrt der Frühling zurück nach Deutschland. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Mittwoch scheint im ganzen Land die Sonne, nur vereinzelt ist es gering bewölkt. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 13 und 20 Grad, an den Küsten etwas kühler.

Das Wetter in Hessen zeigt sich am Mittwoch von seiner besten Seite. Im ganzen Land bleibt es heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 16 Grad im Raum Kassel und 20 Grad am Main.

Schauer, Gewitter und Sonne: Wetter bleibt wechselhaft

Update vom 05.05.2020, 7.32 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt auch am Dienstag wechselhaft. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Süden ist es stark bewölkt, in den Alpen kommt es immer wieder zu Schauern. Sonst nach freundlichem Start vor allem im Nordosten und Osten teils dichtere Quellbewölkung und Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Im Westen teils lang anhaltend sonnig.

Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 11 und 15 Grad, bei längerem Sonnenschein können die Temperaturen auch auf bis zu 18 Grad steigen.

Das Wetter in Hessen ist hingegen meist freundlich. Am Nachmittag kann es im Norden zu starker Bewölkung kommen, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen in Hessen zwischen 14 und 18 Grad.

Schauer, Gewitter, Sonne und Frost: So wechselhaft wird das Wetter

Update vom 04.05.2020, 7.59 Uhr: Nach zuletzt sonnigem Wetter wird es in Deutschland zunehmend wechselhaft. Bei dichten Wolken kommt es am heutigen Montag (04.05.2020) teilweise zu starken Schauern, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Nordwesten und Norden wird es im Tagesverlauf dann zunehmend sonnig. Die Wolkendecke klart dann auch im Westen vermehrt auf. Mittags kann es im Süden und Südosten vermehrt zu starken Schauern und kräftigen Gewittern kommen.

Die Temperaturen in Deutschland liegen bei 11 bis 15 Grad im Norden und 14 bis 20 Grad, am Oberrhein sogar bis 22 Grad. In der Nacht zum Dienstag (05.05.2020) kann es zu Tiefstwerten von 9 bis 0 Grad kommen. Das Wetter hält dann auch Frost in Bodennähe, vor allem in der Nordhälfte Deutschlands, bereit.

Update vom 03.05.2020, 7.37 Uhr: Nach teils heftigen Gewittern am Samstag beruhigt sich das Wetter in Deutschland am Sonntag. Es ist wechselnd bewölkt, im Südwesten länger sonnig, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 12 und 20 Grad.

Ähnlich sieht auch das Wetter in Hessen aus. Es ist wechseln bewölkt, teils sonnig. Im Norden kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad.

Düstere Aussichten: Heftige Gewitter ziehen über Deutschland

Update vom 02.05.2020, 07.42 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt auch am Samstag eher ungemütlich. De Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt vor Schauern und Gewittern. Gebietsweise kann es sogar zu Gewittern mit Graupel kommen. Zwischen Main und Donau etwas geringes Schauerrisiko und zeitweise Sonnenschein. Höchstwerte liegen dabei bei 9 Grad an der Schwäbischen Alb und bis 17 Grad an der Grenze zu Polen.

In Hessen kommt es heute tagsüber bei rasch wechselnder Bewölkung wiederholt zu durchziehenden Regenschauer. Einzelne Gewitter, bevorzugt am Nachmittag. Höchsttemperatur um 15, im Bergland um 13 Grad.

Update vom 01.05.2020, 16.36 Uhr: Deutschland muss am Freitagabend (01.05.2020) und Samstag mit rauem Wetter rechnen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnt vor Gewittern bis Freitagabend. In der Nacht zum Samstag sollen die Gewitter zwar abnehmen, aber am Samstag erwartet der DWD vor allem in der Nordhälfte und im äußersten Süden wieder auflebende Gewitter. Dabei wird es windig mit steifen bis stürmischen Böen (50-70 km/h) und teils auch Graupel.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird ungemütlich

Update vom 30.04.2020, 6.45 Uhr: In Deutschland wird das Wetter am Donnerstag (30.04.2020) ungemütlich. Von Westen und Südwesten ziehen Sturmböen über das Land. Vor allem im Bergland können die mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde richtig gefährlich werden. Außerdem muss man vor allem im Nordosten mit teils heftigen Gewittern rechnen. In der Nacht auf Freitag (1.05.2020) rechnet der Deutsche Wetterdienst im Bergland wieder mit Sturmböen.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird sehr unangenehm

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 8:19 Uhr: Wie wird das Wetter am 29.04.2020 in Deutschland? Der DWD wagt die Prognose. Demnach zeigt sich das Wetter heute wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise sei zudem Schauer bzw. Regen und Winböen zu erwarten. Im Südwesten Deutschlands bestehen außerdem die besten Chancen, etwas von der Sonne abzubekommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es regnen. Nachts kühlen die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad herunter.

Fenster nach draußen: Um 5.30 Uhr beginnt der Tag mit reichlich Wolken über #Offenbach am Main. Foto: DWD-Webcam #wirbleibenzuhause /kis pic.twitter.com/JVdQgua4kT — DWD (@DWD_presse) April 29, 2020

Leider zeigt sich das Wetter in Hessen ebenfalls nicht von seiner Schokoladenseite. Dort rechnet der DWD ebenfalls mit Regen und Wind. Teilweise könnten auch Gewitter und starke Windböen wahrscheinlich sein. In Hessen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird sehr unangenehm

Erstmeldung vom Dienstag, 28.04.2020, 12:50 Uhr: Offenbach - Nachdem das Wetter in Deutschland am vergangenen Wochenende den Menschen hohe Temperaturen beschert hatte, sieht es nun anders aus. Bisher war das Wetter im April und dem Frühling* laut Wetterexperte Dominik Jung vom Portal wetter.net nämlich zu trocken, zu sonnig und sehr warm gewesen ist. „Das ist sehr ungewöhnlich“, sagte Jung. Wie sieht die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus?

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird Unwetter geben

Laut Deutscher Wetterdienst (DWD) müssen sich die Deutschen beim Wetter auf deutlich mildere Temperaturen einstellen. Sowohl am 28.04.2020 als auch im Verlauf der restlichen Woche soll es kühl werden. Demnach treten ab dem Mittag im Südwesten Deutschlands Gewitter mit Windböen (bis 60km/h) auf. Auch Starkregen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter ist möglich. Es kann also Unwetter* geben. Es wird also sehr unangenehm.

Der DWD rechnet in seiner Wettervorsage* außerdem mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 21 Grad im Norden und Südwesten. Im Osten und Südosten könnte das Wetter hingegen auf 21 bis 26 Grad klettern. In der Nacht zum Mittwoch wird es dann stark bewölkt. Im Süden von Deutschland soll es schauerartige, gewittrige Niederschläge geben. Nachts kühlt sich das Wetter auf 12 bis 6 Grad ab.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Ähnliche Lage in Hessen

In Hessen sieht es ähnlich wie im Rest von Deutschland aus, wie der DWD verkündet. Mittags und im weiteren Tagesverlauf zeigt sich das Wetter ebenfalls bewölkt. Zeitweise gibt es schauerartigen Regen*. Auch Gewitter ist möglich, das zusammen mit starken Böen auftreten kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht nimmt der Regen ab. Die Temperaturen kühlen auf 10 bis 6 Grad ab.

+ Beim Wetter in Deutschland ist nach Angaben des DWD auch Gewitter möglich. © Symbolbild: Thomas Rensinghoff/dpa

Wetter in Deutschland: Laut DWD sind Gewitter möglich

Auch am 29.04.2020 fährt das Wetter in Deutschland Achterbahn. Der DWD rechnet mit bewölktem Himmel und schauerartigem Regen. Ebenfalls sind Gewitter* möglich. Abends zeige sich das Wetter von seiner besseren Seite. Vor allem im Südwesten bestehen die „größten Chancen auf Sonnenschein“. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Neben Gewitterböen wird es windig. Außerdem soll es auch in der Nacht zum Donnerstag regnen. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad ab.

Ein wechselhafter Witterungsabschnitt steht uns diese Woche bevor. Eingeläutet wird dieser heute mit ersten #Schauern und örtlich #Gewitter vor allem am #Nachmittag in der Mitte und im Süden des Landes. /V pic.twitter.com/T4ucO2yBbG — DWD (@DWD_presse) April 28, 2020

Das Wetter in Hessen wird am 29.04.2020 nach Angaben des DWD wolkig, teilweise auch stark bewölkt. Im Verlauf des Tages soll es kurze Schauer geben, die am Abend abnehmen. Auch Gewitter sind wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 14 und 19 Grad liegen. Zeitweise sind mit starken Böen zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 9 bis 6 Grad ab.

Von Moritz Serif

Ein Experte spricht von einer „Schockprognose“. Deutschland droht beim Wetter 2020 im Sommer ein neuer Rekord.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.