Totaler Wandel der Wetterlage steht an - Experte prophezeit „krachendes Osterfinale“

Wie wird das Wetter in Deutschland über das Osterwochende? Ein Wetterexperte prophezeit ein „krachendes Osterfinale“. Alle Neuigkeiten in unserem Newsticker

Deutschland erlebt aktuell einen wechselhaften Frühling.

Nun stellen sich langsam angenehmere Temperaturen ein.

Wie wird das Wetter* über die Osterfeiertage?

München - Der Frühling zeigt sich endlich von seiner schönen Seite. Sonnenstrahlen und angenehme Temperaturen versüßen den Menschen trotz Corona-Krise die Tage und versprühen gute Laune.

Während es am Donnerstag im Norden zeitweise noch wolkig ist, scheint sonst in weiten Teilen Deutschlands die Sonne. Und das gute Wetter soll sich über die Osterfeiertage fortsetzen - doch nicht in ganz Deutschland. Zum Karfreitag hin soll es im Norden und Osten wieder kühler werden. Im Süden und Westen können sich die frühsommerlichen Temperaturen jedoch halten. Höchstwerte über 20 Grad erwarten dann am Osterwochenende ganz Deutschland.

Wetter in Deutschland: Meteorologe erwartet „krachendes Osterfinale“

Doch schon am Sonntag sollen, wie wetter.com berichtet, erste Gewitter aufziehen. Am Ostermontag wird es dann, wie Meteorologe Georg Haas berichtet, erst einmal ganz mit dem guten Wetter vorbei sein. Regen und wohl auch Graupel- und Schneeregenfälle* werden prognostiziert. Eine Kaltfront mit Polarluft rauscht durch. Auch im Süden soll es dann kräftig abkühlen. Ein „krachendes Osterfinale“ soll es geben, wie Meteorologe Georg Haas bei wetter.com berichtet.

Totaler Wetter-Wandel am Ostermontag - „Wetterlage stellt sich komplett um“

„Die Wetterlage stellt sich komplett um. Eine Kaltfront liegt am Montag bei uns. Dann kommt nämlich über das norwegische Hochgebirge kalte Polarluft zu uns“, so prophezeit Georg Haas die kommenden Wetteraussichten. Einige Gewitter werden sich entladen, so der Meteorologe. Eine Kaltfront werde dann am Montag regelrecht durch Deutschland rauschen.

Vielleicht ist eine kleine Abkühlung aber auch angesichts der aktuellen Corona-Krise gar nicht so schlecht. Denn immer wieder verstoßen Menschen gegen die Corona-Beschränkungen, die die Ausbreitung des Virus verlangsamen und eindämmen soll. Einen nicht ganz unwichtigen Faktor spielt hierbei sicherlich auch das Wetter, denn die wundervollen Temperaturen haben viele Menschen in den vergangenen Tagen an die frische Luft getrieben. Indes stellen sich auch viele Menschen die Frage: Kann die Sonne das Virus stoppen?*

Indes stellen Wetter-Experten eine erste Prognose für den Sommer 2020. Das Resultat ist beunruhigend und deuten auf eine der extremsten Wetterlagen seit 70 Jahren hin.

