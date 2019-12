Wetter-Wende in Deutschland: Föhn an den Alpen bricht zusammen - DWD-Warnungen

Der Dezember 2019 bringt einige gerade ziemlich ins Schwitzen. Das Winter-Wetter in Deutschland ist etwas verrückt. Alle Infos finden Sie im Wetter-Ticker.

20 Grad - und das mitten im Dezember 2019 - das extreme Wetter in Deutschland macht Winterfans aktuell keine Freude.

An Weihnachten und über die Feiertage bleiben die Temperaturen rekordverdächtig, doch es deutet sich eine Wetterwende an.

Schleicht sich der Winter zu Neujahr an?

Update vom 19. Dezember 2019, 9.17 Uhr: Der Nebel ist zurück, und wie! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in weiten Teilen Deutschlands vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, vor allem im Süden und Osten. Dazu ist es stellenweise ziemlich glatt - Reifglätte.

Im Süden meldet sich der Föhnsturm zurück und nimmt richtig Fahrt auf. Die DWD-Wetterexperten warnen vor Orkanböen. Stürmisch wird es im Bergland sowie im sächsischen Elbtal.

Erst am Freitag kündigt sich eine Wetterwende an. Der Föhn an den Alpen bricht zusammen. Die Temperaturen stürzen ab. Mit der milden Luft ist es dann vorbei und es gibt Schnee in den Bergen - wahrscheinlich.

Ein Tief wirbelt das Wetter in Deutschland durcheinander. Die Wettermodelle lassen aktuell noch keine eindeutige Temperaturprognose für Weihnachten zu.

Zu Silvester zeichnet sich jedoch ein Trend ab. Das europäische Wettermodell ECMWF berechnet Tageshöchstwerte um 4 Grad und Tiefstwerte um den Gefrierpunkt, ist bei weather.com zu lesen. Das amerikanische Wettermodell GFS ist deutlich frostiger gestimmt: Demnach liegen die maximale Temperatur um minus 2 Grad und die minimale um minus 6 Grad.

Update vom 18. Dezember 2019, 17.14 Uhr: Das Wetter in Deutschland scheint sich zu beruhigen. Doch der nächste Föhnsturm baut sich in den Alpen auf, twittert der Deutsche Wetterdienst DWD. Und weiter: „Deutschland von Tiefs ‚umzingelt‘“. Was das genau bedeutet, wird sich am Freitag zeigen. In der kommenden Nacht zieht in der Mitte und im Süden dichter Nebel auf mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Deutschland-Wetter: Luft von anderem Kontinent kommt - Experte mit bitteren News für Weihnachten

Update vom 18. Dezember 2019, 10.19 Uhr: Der heftige Föhnsturm an den Alpen lässt nach. Tief Xander verzieht sich. Das warme Wetter mit Badehosen-Temperaturen von bis zu 20 Grad sind zwar vorbei, aber es bleibt weiter ziemlich mild. Das Wetter in Deutschland hat sich etwas beruhigt. Auf dem Brocken und im Nordosten an der Küste stürmt es noch. Und das nächste Tief lauert schon über dem Atlantik...

Dazu strömt weiter Warmluft aus Nordafrika über Spanien, Frankreich nach Deutschland, erklärt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Wer von weißen Weihnachten träumt, hat allerhöchstens in den Bergen ab 1500 Metern Glück. Denn, ab dem Wochenende wird es in Deutschland deutlich kühler. Eine Wetterwende zeichnet sich ab. Es bleibt spannend.

Die Wetter-Aussichten für die nächsten Tage und Weihnachten sehen laut Wetterexperten Dominik Jung wetternet.de folgendermaßen aus:

Mittwoch: 8 bis 16 Grad, viel zu mild, viele Wolken, kaum Regen

Donnerstag: 9 bis 15 Grad, viele Wolken, aber trocken

Freitag: 8 bis 15 Grad, aus Westen Regen, sonst kurze Zeit Sonnenschein

Samstag: 6 bis 10 Grad, wechselhaft, ab und zu Regen

Sonntag: 4 bis 9 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Regen, stürmisch

Montag: 4 bis 9 Grad, wechselhaft mit Regen in der Mitte

Weihnachten - Heiligabend (24. Dezember 2019): 7 bis 15 Grad, viele Wolken, trüb, im Westen Regen, sonst trocken

- (24. Dezember 2019): 7 bis 15 Grad, viele Wolken, trüb, im Westen Regen, sonst trocken Erster Weihnachtstag: 6 bis 11 Grad, unbeständig, immer wieder Regenschauer, kaum Sonne

Zweiter Weihnachtstag: 4 bis 9 Grad, unbeständig und zeitweise nass

Deutschland-Wetter: Im Dezember heißer als auf Mallorca - Gibt es trotzdem weiße Weihnachten?

Wetter in Deutschland - News vom 17.12. 2019:

München - Geschwitzt haben die Deutschen im heißen Sommer 2019 viel. Frieren mussten die Bürger der Bundesrepublik in diesem Jahr hingegen wenig - dabei hängt am Kalender nur noch das Dezember-Blatt. Bis auf wenige Tage mit Minustemperaturen konnte die dickste Winterjacke meist im Schrank hängen bleiben. Die milden Temperaturen bleiben Deutschland nun auch bis zum Ende des Jahres erhalten.

Zwei Tage nach dem dritten Advent steigt das Quecksilber im Thermometer bis zur 20-Grad-Marke. Mit Temperaturen, die sich am Dienstag in der Sonne wie 23 Grad Celsius anfühlten, war es in Deutschland wärmer als auf Mallorca. Auf der Mittelmeerinsel wappneten sich die Spanier für bewölkte 19 Grad. Warum übrigens Schneeprognose oft daneben liegen, erklärt ein DWD-Experte gegenüber Merkur.de*.

Deutschland-Wetter: Total verrückte Wetterlage im Dezember

„Eine total verrückte Wetterlage. Ein dicker Warmluftbatzen liegt über unseren Köpfen. In 1500 Metern ist es zehn bis 14 Grad warm. Das schlägt natürlich auch weiter runter durch. Daher wird es heute mit Werten über 15 Grad bis teilweise 20 Grad ungewöhnlich warm,“ erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Schon jetzt ist der Dezember laut dem Experten 2,5 Grad zu warm. Diese Abweichung könnte sich angesichts der Wetter-Prognosen noch vergrößern und somit einen rekordwarmen Dezember herbeiführen. Die milde Schiene behält der Winter auch im Laufe der dritten Dezember-Woche bei. Am Donnerstag und Freitag soll es meist trocken bei Höchstwerten bis 15 Grad bleiben. Minimal kälter ist das Wetter am Samstag, den 21. Dezember mit sechs bis zehn Grad.

Deutschland-Wetter: “Thema weiße Weihnachten ist abgehackt“

Ein Sonntagsspaziergang am vierten Advent könnte trotz milder neun Grad ungemütlich werden - Regnerisch und stürmisch soll das Wetter an diesem Tag sein. Für die darauffolgenden Tage nimmt Dominik Jung auf wetter.net die letzte Hoffnung auf ein Winterwunderland: „Wir nähern uns Weihnachten und das Thema weiße Weihnachten ist abgehakt. Die Chancen auf eine Schneedecke in Deutschland liegen bei 0 Prozent. Da wird nichts mehr vom Himmel kommen. “

In 2 Wochen geht 2019 zu Ende und es bleibt noch aus meteorologischer Sicht ein bisschen spannend, wo das Jahr bei den Temperaturen im Deutschlandmittel landen wird. Aktueller Stand bis gestern ca. 10,25°C, logischerweise noch sinkend bis Jahresende! Wir werden sehen. /FR pic.twitter.com/GsBwTvLd6d — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) December 17, 2019

Das Wasser das am Heiligabend 2019 vom Himmel kommt, wird nicht in feine Schneekristalle gefroren sein. Stattdessen erwartet Deutschland am 24. Dezember Schauer bei fünf bis zwölf Grad. Dasselbe Trauerspiel bietet das Wetter am 1. Weihnachtsfeiertag.

Deutschland-Wetter: Kälter zum Jahresende

Wundern muss man sich über das milde Winter-Wetter mit bis zu 20 Grad nicht. Schließlich erreichten die Temperaturen im Sommer noch bis zu 42 Grad. Letzte Hoffnungen auf einzelne Schneeflocken birgt der Silvesterabend. Denn zum Jahreswechsel könnte es noch kälter werden. „Vielleicht kommt dann sogar ein Hauch von Winter? Sicher ist das alles aber noch lange nicht“ erklärt Wetterexperte Jung.

