Extreme Kälte in Deutschland: Dauerfrost bleibt - Stadt sperrt wegen Schneemassen Ausflugsgebiet

Deutschland hat aktuell mit extremer Kälte zu kämpfen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es frostig. Die Schneemassen bringen einige Kommunen immer noch an ihre Grenzen.

Starke Schneefälle und extreme Kälte haben in Deutschland in den vergangenen Tagen für ein Verkehrschaos* gesorgt.

Nach dem Bahnchaos normalisiert sich die Lage. Aber „wetterbedingt“ müssen Reisende immer noch mit Ausfällen und Verspätungen rechnen (Update vom 15. Februar, 11.15 Uhr).

Schneemassen: Städte in Niedersachsen sind weiter im Krisenmodus (Update vom 15. Februar, 11.15 Uhr).

Update vom 13. Februar, 20.35 Uhr: Die Nacht verspricht wieder besonders kalt und eisig zu werden. Der DWD warnt fast deutschlandweit vor strengem Frost mit stellenweise sogar bis zu -20 Grad bei Schnee. Die extrem frostigen Temperaturen halten jedoch nur noch bis Montag an. Dann wird aus den Minus- wieder Plusgrade und aus Schnee Regen.

Update vom 13. Februar, 12.01 Uhr: Dauerfrost und kalte trockene Polarluft bestimmen das Wetter in Deutschland. Die Temperaturen liegen zwischen minus acht und minus zwei Grad. In den Mittelgebirgen ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch etwas kälter. Am Rhein entlang sowie an der See liegen die Höchsttemperaturen um rund 0 Grad.

Im Schwarzwald bläst ein kräftiger Ostwind. Noch sind es Böen bis 60 km/h. Bis Sonntagfrüh auf der Alb und im Schwarzwald rechnen die DWD-Wetterexperten weiter mit stürmischen Böen, in Gipfellagen des Schwarzwaldes sogar mit schwere Sturm- oder orkanartige Böen zwischen 90 und 110 km/h.

Kälte in Deutschland: Weiter Zugausfälle und Verspätungen

Update vom 13. Februar, 11.15 Uhr: Nach dem Bahnchaos normalisiert sich der Zugverkehr allmählich, teilt die Deutsche Bahn mit. Reisende müssen sich jedoch weiterhin auf witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen am Samstag einstellen. Auf der Strecke zwischen Kiel und Basel sowie Kiel und München verspäten sich Züge. Bahnen von Stralsund über Hamburg nach Karlsruhe entfallen zwischen Hamburg und Karlsruhe.

Auch in Niedersachsen entspannte sich nach dem Wintereinbruch die Lage auf den Autobahnen und Schienen zusehends. Witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle sind aber auch hier nach Angaben der Deutschen Bahn nicht ausgeschlossen. Auf der Strecke Uelzen-Gifhorn-Braunschweig sind Züge der erixx GmbH betroffen. Aktuell sei hier kein Verkehr möglich, teilte das Unternehmen am Samstagmorgen mit. Aufgrund der extremen Kälte seien in beide Richtungen zahlreiche Weichen und Bahnübergänge eingefroren. Es werde versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Wann die Strecke wieder befahren werden kann, war zunächst unklar.

Extreme Wetterlage in Deutschland - Städte in Niedersachsen weiter im Krisenmodus

Im Harz sind Unmengen Schnee gefallen. Das Winter-Vergnügen wird jedoch getrübt. Wegen der Schneemassen hat die Stadt Goslar Zufahrtsstraßen nach Hahnenklee gesperrt. Nur Anwohner dürfen in den Ort. Die Parkplätze sind aufgrund der Wetterlage nicht befahrbar, teilt die Stadt mit. Alle Kräfte der Feuerwehr- und auch das Ordnungsamt seien für die Schneeräumung im Einsatz. Sie könnten daher nicht kontrollieren, ob in Hahnenklee die Corona-Regeln eingehalten werden.

Update vom 13. Februar, 10.34 Uhr: Auf spiegelglatter Straße ist eine 24 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Biberach (Baden-Württemberg) verunglückt und ums Leben gekommen. Die junge Frau fuhr am Samstagmorgen gegen 6 Uhr nahe Gutenzell-Hürbel in eine Rechtskurve, wo es „plötzlich spiegelglatt“ war, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto, prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Dann stürzte das Auto eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

Extreme Kälte in Deutschland: Dauerfrost bleibt - Doch es gibt auch gute Nachrichten

Update vom 12. Februar, 07.15 Uhr: Es bleibt eiskalt in Deutschland! Zwar soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht mehr ganz so kalt werden wie in den vergangenen Tagen und Nächten, der Dauerfrost soll aber bis Ende der Woche fast überall nicht weichen. Die Autofahrer scheinen sich derweil auf das Winterwetter eingestellt zu haben. Die Polizeistationen meldeten in der Nacht zu Freitag keine größeren Probleme. „Da rutscht keiner, da glitscht keiner, es ist nur kalt“, fasste ein Sprecher der Hamburger Polizei die Lage auf den Straßen in der Nacht zusammen.

Auch andernorts zeigten sich Polizisten erleichtert, dass Staus auf den Autobahnen und schwere Glätteunfälle ausblieben. Auf der A2 im Raum Bielefeld, auf der sich die Fahrzeuge in der Nacht zu Dienstag noch bis zu 70 Kilometer gestaut hatten, blieb es erneut ruhig. Aus Nürnberg hieß es, dass alle Aktivitäten „buchstäblich eingefroren“ seien - niemand sei auf der Straße unterwegs. Zu leichten Einschränkungen kam es in Sachsen-Anhalt, wo laut Polizei auf der A38 noch Lastwagen auf den Standstreifen parkten.

Kalt bleibt es in Deutschland. Die „extreme Kälte mit den rekordnahen Werten bis zu minus 27 Grad aus der Nacht zum Mittwoch“ - gemessen in der Mitte Deutschlands - sei zwar passé, erläuterte DWD-Meteorologe Robert Hausen. Aber beeinflusst von einem Kältehoch über Skandinavien könne sich „die über Deutschland befindliche arktische Polarluft über den ausgedehnten Schneeflächen immer wieder regenerieren“. Daher bleibe es hierzulande bis Ende der Woche „weitgehend dauerfrostig“. Sonnige Wintertage stehen an, doch am Montag wendet sich die wieder Wetterlage drastisch, wie Merkur.de* berichtet.

Update vom 11. Februar, 12.55 Uhr: Nach der Reparatur einer defekten Fernwärmeleitung ist in Jena der Katastrophenfall wieder aufgehoben worden. Die Stadtwerke gingen davon aus, dass der Normalbetrieb nach der Reparatur wieder gesichert sei, begründete die Stadtverwaltung am Donnerstag den Schritt. „Ursache für die Havarie war ein Riss in der Schweißnaht“, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke.

Extreme Kälte in Deutschland: Bahn weiter mit Einschränkungen - „95 Prozent des Netzes wieder befahrbar“

Nach den massiven Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn rollen nun vielerorts die Züge wieder. „Rund 95 Prozent des Streckennetzes sind wieder befahrbar - allerdings häufig mit Einschränkungen und teils hohen Verspätungen“, teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Nach wie vor erschweren Schnee, vereiste Oberleitungen und Temperaturen von bis zu minus 26 Grad die Räum- und Reparaturarbeiten. „Aktuell kommt es regional noch zu großen Einschränkungen im Harz-Weser-Netz und in Thüringen“, teilte die Deutsche Bahn in ihrem Presseportal mit. Auf den Ost-West-Verbindungen gebe es inzwischen wieder ein eingeschränktes, aber stabiles Angebot. „Auch zwischen Nord und Süd verkehren wieder mehr Züge“, hieß es weiter.

Extreme Kälte in Deutschland: Katastrophenfall in Jena - 6500 Haushalte über Nacht ohne Heizung

Erstmeldung vom 11. Februar: Jena - In den vergangenen Tagen sorgten die starken Schneefälle und die Kälte in Deutschland für Verkehrschaos. Auf Autobahnen bildeten sich kilometerlange Staus, bei der Deutschen Bahn kam es zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. In der Nacht zum Donnerstag mussten Autofahrer keine größeren Behinderungen aufgrund des Wetters* mehr in Kauf nehmen, trotz klirrender Kälte.

In Jena kam es bei den eisigen Temperaturen allerdings zu einem Katastrophenfall. Rund 6500 Haushalten mussten in der Großstadt in Thüringen ohne Heizung und warmes Wasser auskommen, nachdem eine Fernwärmeleitung unterbrochen worden war. Am frühen Donnerstagmorgen meldeten die Stadtwerke, dass die Fernwärmeleitung wieder in Betrieb sei. Ein etwa fünf Zentimeter langer Riss in der Leitung sei in der Nacht erfolgreich zugeschweißt worden.

Am Mittwoch hatten Mitarbeiter der Stadtwerke und Spezialfirmen in Jena stundenlang nach der Ursache der Havarie gesucht und dafür auch eine Straße aufgerissen. Anwohner wurden in der Zwischenzeit aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten um das Auskühlen ihrer Wohnungen hinauszuzögern. Einige Bürger wurden an Notunterkünfte vermittelt.

+ In Jena waren die Stadtwerke und Spezialfirmen in der Nacht im Einsatz, um die Unterbrechung einer Fernwärmeleitung zu beheben. © Bodo Schackow/dpa

Extreme Kälte in Deutschland: Verkehrschaos bleibt aus - „Endlich mal keine Probleme“

Andernorts blieb die Lage in der Nacht ruhig. Im Raum Bielefeld, wo sich Autos und Lastwagen auf der A2 in den vergangenen Nächten zum Teil extrem gestaut hatten, floss der Verkehr weitgehend problemlos. „Es ist entspannter als in den Nächten zuvor“, erklärte ein Polizeisprecher.

Bei Braunschweig parkten auf der Autobahn laut der dortigen Polizei weiterhin viele Lastwagen auf dem Standstreifen, weil Rastplätze voll waren. Unfälle habe es aber nicht gegeben. Ein Sprecher der Göttinger Autobahnpolizei sagte, dass es „endlich mal keine Probleme“ gebe.

Wetter in Deutschland: Bahn nimmt Fernverkehr vermehrt wieder auf - „Coldspot“ Thüringen

Nach Angaben der Bahn liefen auch die wichtigsten Nord-Süd- und Ost-West-Fernverkehrsverbindungen am Mittwoch „überwiegend stabil, wenn auch mit deutlichen Verspätungen“. Am Donnerstag soll der Verkehr von Dresden in Richtung Leipzig und Frankfurt am Nachmittag wieder anfahren, wie die Bahn auf ihrer Internetseite meldete. Auch zwischen Hamburg und Kiel sowie Hamburg und Westerland soll es wieder ein „eingeschränktes Angebot“ geben.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es extrem kalt in Deutschland*. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge war die Nacht auf Mittwoch die kälteste des bisherigen Jahres. „Über der tief verschneiten Mitte und dem Osten kühlte es gebietsweise auf unter minus 20 Grad ab“, erläuterte Meteorologe Adrian Leyser. „,Coldspot‘ war dabei Thüringen mit einem Tiefstwert von minus 26,7 Grad Celsius, gemessen in Mühlhausen.“ (ph/dpa) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks