„Ich weiß, gleich geht die Schreierei wieder los“: Meteorologe gibt September-Prognose ab

Der Herbst steht vor der Tür: Sind die sommerlichen Temperaturen damit vorbei? Ein Wetter-Experte wagt eine Prognose für den September.

München – Passend zum meteorologischen Herbstanfang zum 1. September zeigte sich das Wetter in Teilen Deutschlands von seiner herbstlichen Seite. In Bayern hinterließen Unwetter sogar ein Feld der Verwüstung. Sind die hohen Temperaturen und zahlreichen Sonnenstunden also vorbei? Von wegen! In den kommenden Tagen dreht der Spätsommer nochmal richtig auf.

Wetter in Deutschland: Sommer dreht nochmal auf – Bis zu 29 Grad erwartet

Das Wochenende ist stellenweise zwar noch wolkenverhangen und regnerisch, doch von Tag zu Tag wird es wärmer, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). So liegen die Höchsttemperaturen am Samstag (2. September) zwischen 24 und 28 Grad, vor allem im Süden wird es warm. Sonnig wird es in viele Regionen auch am Sonntag (3. September) bei bis zu 29 Grad am Oberrhein.

So soll es auch in den darauf folgenden Tagen weiter gehen. Laut europäischem Wettermodell wird ein eher warmer September 2023 erwartet, sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net voraus. Vor allem im Süden und Osten des Landes scheint es wärmer zu bleiben.

Wetter-Prognose für September in Deutschland: Trocken und warm

Die große Hitze bleibe im September aber aus, so Jung. Zumindest dürfte es im September nicht ganz so oft regnen. Vor allem im Norden, Westen und Süden Deutschlands könnte es trockener werden als im Klima-Mittel, hieß es weiter.

„Der gesamte Monat soll insgesamt eher etwas wärmer und relativ trocken ausfallen“, sagte Jung. Laut wetter.com soll der September vor allem in der ersten Hälfte wärmer werden. In der Nacht könnten die Temperaturen aber schon richtig absinken.

Wetter in Deutschland: Sommer 2023 unter den fünf wärmsten Sommern

Der August 2023 zählt laut Jung zu den wärmsten August-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Da dieser Monat jedoch sehr kühl gestartet sei, würden das viele anders empfinden, erklärte Jung. Danach stiegen die Temperaturen aber wieder. Und auch insgesamt lande der Sommer im Bereich der fünf wärmsten seit 1881. In Bayern ist Deutschlands höchste Temperatur in diesem Sommer gemessen worden.

„Ich weiß, gleich geht die große Schreierei in der Kommentarleiste schon wieder los“, entgegnete Jung und griff damit Kommentaren von einigen voraus, die den Sommer als nicht besonders warm empfanden. „So sind die Messdaten und die sind eindeutig“, betonte der Wetter-Experte. Es habe zwar viele Regentage gegeben, bei den Daten gehe es aber um die Temperatur. Besonders der Juni sei sehr warm gewesen. In Griechenland sorgten jüngst verheerende Waldbrände für Aufsehen. (kas/dpa)

