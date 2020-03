Wetter in Deutschland: Nur kurze Frühlingsfreude - Russische Kältepeitsche fegt über Land

Wetter: Die sibirische Kältepeitsche könnte bald nach Deutschland ausschlagen und einen verspäteten Wintereinbruch bescheren. Es drohen sinkende Temperaturen.

Das Wetter in Deutschland war Mitte März zuletzt von milden Temperaturen und Sonnenschein geprägt. Mit Höchsttemperaturen bis 22 Grad blieb es weitestgehend trocken. Nur vereinzelt kam es zu Regenschauern.

Die frühlingshaften Temperaturen, die einem milden Winter folgten, sind in den nächsten Tagen allerdings Geschichte. Das Wetter schwingt um – kommt jetzt sogar der Winter zurück? Der Meteorologe Dominik Jung erwartet jedenfalls einen „Temperaturabsturz“. Dieser wird durch ein bekanntes Wetterphänomen begründet: Die sogenannte russische Kältepeitsche. Von Russland strömt kalte Kontinentalluft nach Deutschland.

Ab Samstag bundesweit wieder deutlich kühler:

tagsüber dann kaum noch 10 °C, in der Nacht zum Sonntag vielerorts leichter Frost, in der Nacht zum Montag in der Südosthälfte recht verbreitet sogar mäßiger Frost (unter -5 °C). /V#Wetter #Frost #Deutschland pic.twitter.com/qQLw4YcmPa — DWD (@DWD_presse) March 19, 2020

Wetter in Deutschland: Russische Kältepeitsche zum Frühlingsanfang

Normalerweise ereilt die russische Kältepeitsche Deutschland zum Winteranfang Anfang Dezember, hier stürzen die Temperaturen ab und es kommt zu Frost und Schnee. Das Winter-Wetter in Sibirien ist extrem. Die Temperaturen liegen bei etwa -50 Grad. So kalt wird es bei uns in Deutschland selbstverständlich nicht. Jedoch kommt es in den nächsten Tagen zu einem rapiden Abfall der Temperaturen. Und das, obwohl am Freitag (20.03.2020) der kalendarische Frühling beginnt.

+ Am Wochenende wird das Wetter in Deutschland nachts ungemütlich. © Boris Roessler/dpa

Wetter in Deutschland: Nachts kann es Frost geben

Laut Dominik Jung von wetter.net können wir uns glücklich schätzen, dass die Sonne im März schon so eine hohe Kraft hat. So bleiben die Temperaturen anders als im Winter noch über dem Gefrierpunkt. Ab Sonntag (22.03.2020) liegen die Werte in Deutschland um 2 bis 10 Grad.

„Der kalte Ostwind wird uns die Höchstwerte auch am Tag deutlich kälter empfinden lassen als sie eigentlich sind und nachts gibt es Frost. Viele Pflanzen sind durch den warmen Winter weit fortgeschritten. Die Natur ist teilweise sechs bis acht Wochen ihrer Zeit voraus. Diese Kälteeinbruch kann zu ordentlich Frostschäden führen“ warnt Meteorologe Dominik Jung. In den Alpen kann es sogar bis minus 11 Grad werden. Dort scheint der Winter mit Frost und Schnee zurückzukehren.

Auch in der nächsten Woche ab Montag (23.03.2020) bleiben die Temperaturen in Deutschland auf dem Niveau vom Wochenende. Die Nächte sollen ebenfalls frostig werden.

Wetter in Deutschland: Kältepeitsche ändert Temperaturen in Hessen

Auch beim Wetter in Hessen ist die sibirische Kältepeitsche spürbar. Ab Samstag sollen die Temperaturen laut einer Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur noch einstellig sein. Vielerorts müsse mit mäßigem Frost gerechnet werden. Selbst im milden Südhessen werden nur noch maximal 9 Grad erreicht. Wenigstens bleibt es weitestgehend trocken, am Sonntag (22.03.2020) scheint fast überall in Hessen die Sonne.

Wetter in Deutschland: Die Temperaturen im Frühling

Die Aussicht auf eine russische Kältepeitsche ist für diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich. Ende März, passend zum kalendarischen Frühlingsanfang ist man einen solchen Temperaturabsturz nicht gewöhnt. Laut Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net war allerdings nach dem rekordverdächtig warmen Winter nun auch ein rekordverdächtiges Wetter im Frühling zu erwarten

