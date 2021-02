Hammer-Prognose: Grill-Wetter am Wochenende! Doch Experten trüben mit März-Prognose die gute Laune

Das Deutschland-Wetter geht von einem Extrem ins nächste. Nach eisiger Kälte bahnen sich jetzt Temperaturen von bis zu 20 Grad an. Doch die Rest-Winter-Prognosen sprechen eine andere Sprache.

München - Unterschiedlicher könnten das Wetter in Deutschland in so kurzer Zeit kaum sein. Nachdem das Land in den letzten zwei Wochen fest im Griff von sibirischer Kälte war, klopft jetzt der Frühling an die Tür. Noch am vergangenen Wochenende zeigte das Thermometer etwa in München* nachts noch bis zu minus siebzehn Grad an. Jetzt die extreme Kehrtwende: Am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche schlägt der Frühling in Deutschland dann voll durch - Temperaturen von bis zu 20 Grad sind dann möglich - nicht nur in München.

Wetter in Deutschland: Grillwetter im ganzen Land - bis zu 20 Grad möglich

Wie Metereologe Dominik Jung vom Wetter-Portal wetter.net erklärt, setzt sich in Deutschland zunächst das milde Wetter mit voller Wucht durch. Schon am Donnerstag, 18. Februar, werden im Westen und Südwesten des Landes Temperaturen von bis zu 15 Grad erreicht. Über das Wochenende erwärmt sich das Wetter dann weiter - bis Sonntag werden im Westen und besonders im Breisgau Temperaturen von 19 Grad erreicht.

Auch in München schlägt der Frühling dann zu, hier soll Jung nach das gesamte Wochenende über die Sonne scheinen, bei Temperaturen von 16 Grad ist das Maximum jedoch nicht erreicht. Zu Beginn der Woche klettern die Temperaturen in Oberbayern dann auf bis zu 18 Grad. Im Südwesten soll dann die magische Grenze von 20 Grad erreicht werden. Doch Frühlings-Freunde sollten ihre Erwartungen bremsen - das milde Wetter ist nur ein kurzes Intermezzo, bevor dann - den Langzeitprognosen nach - der Winter wieder die Oberhand gewinnt.

Wetter: Langzeit-Prognose sprechen deutliche Sprache - Winter kommt noch einmal zurück

Wie Dominik Jung von wetter.net weiter erklärt, zeichnet sich für den März kein nachhaltiger Frühlings-Durchbruch an. Anhand von Langzeit-Prognosen des Europäischen Wettermodells EZMWF (Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage) ist zu erkennen, dass der Winter sich in Deutschland noch nicht aus dem Staub macht. Das Modell analysiert verschiedene Langzeit-Prognosen und bastelt sich daraus eine Vorhersage, die auch Zeiträumer in fernerer Zukunft abdeckt.

Für den März, so Metereologe Dominik Jung, ist demnach eines klar zu sehen: Es werden, Stand jetzt, keine Temperatur-Anomalien gesehen. Die Karten über Deutschland sind mit weißer Farbe gekennzeichnet, das bedeutet, dass der Monat weder zu warm, noch zu kalt prognostiziert wird. Dementsprechend, so Jung. Eine Fortsetzung des Winters ist den aktuellen Berechnungen nach also wahrscheinlich.

+ Der Winter kommt in Deutschland noch einmal zurück © Screenshot: The Weather Channel Deutschland / YouTube

Wetter: März-Prognose spricht deutliche Sprache „Es wird wieder kalt“

Nicht nur Dominik Jung von wetter.net sieht die Lage so. Auch Jan Schenk von The Weather Channel Deutschland schätzt die Lage ähnlich ein: „Es wird wieder kalt. Wir sollten uns nicht zu sehr an diese 20 Grad gewöhnen“, so Jung. Besonders in den Nächten ist verbreitet mit „strengem Frost“ zu rechnen. Der März werde den Prognosen nach „wahrscheinlich zu kühl ausfallen.“ Durch die höhere Lage der Sonne erwärmten sich die Temperaturen jedoch mehr als noch in der vergangenen Zeit.

Trotzdem könne es sogar bis zu neuem Schneefall reichen, so Schenk weiter. „Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass der Winter noch einmal zurückkommt.“ Geschuldet sei dies dem Azorenhoch, was sich wieder etabliert und den Jet-Stream blockiert, wodurch kalte Lüfte den Weg freihaben, um bis nach Deutschland zu gelangen. *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks