Glatteis im Osten, Frühling im Westen : DWD mit eindringlicher Warnung - nächster Kälteeinbruch im März?

Nach der extremen Kälte taut Deutschland langsam auf. Zum Wochenstart warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch vor gefährlichen Wetterverhältnissen. Alle Infos im Wetter-Ticker.

Das Ende der Kältewelle in Deutschland kündigt sich mit gefährlichem Glatteis an.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zum Wochenstart eine amtliche Warnung herausgegeben.

Die Eisluft wird in den Norden zurückgedrängt, der Frühling steht in den Startlöchern.

Update vom 16. Februar, 6.19 Uhr: Am Rande von Tiefdruckgebieten auf dem nahen Ostatlantik strömt milde Meeresluft nach Deutschland. Tief „Yukon“ holt Deutschland langsam aus dem Dauerfrost. Das Ende der arktischen Kältewelle geht mit Glatteis einher.

Vor Glatteis warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen besonders in der Osthälfte Deutschlands. Im äußersten Osten und Südosten ist laut den DWD-Wetterexperten mit leichtem Schneefall. zurechnen. Im Laufe des Vormittags entspannt sich jedoch die „Glättesituation“. In der Früh herrscht im Norden teils dichter Neben mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Die Höchstwerte im Ostern und Südosten liegen zwischen 2 und 7 Grad, teils 10 Grad. Im Westen und Südwesten stellen sich Frühlingsgefühle mit 14 Grad (!) ein.

Alarmstufe Rot! DWD mit eindringlicher Wetter-Warnung zum Wochenstart - doch dann wendet sich das Blatt

Update vom 15. Februar, 21.00 Uhr: Trotz Unwetterwarnungen vor Glätte und Frost in weiten Teilen Deutschlands könnte sich bereits am Dienstag die ersten Vorläufer des Frühlings ankündigen. Wie der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage angibt, steigen die Temperaturen dann deutlich an. Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad Celsius werden dann im Westen und Südwesten erwartet. Im Osten und Süden ist gebietsweise mit Regen zu rechnen, aber im Tagesverlauf sollte es dann weitesgehend trocken bleiben.

Auch am Mittwoch und Donnerstag soll sich der Trend erst einmal fortsetzten. Die Temperaturen bleiben dann weiter im Plus mit Höchstwerten um zwölf Grad. War es das also erst einmal mit dem Winter? „Der Winter zieht sich nun erstmal zurück, kann aber immer nochmal zuschlagen“, schätzt Wetter-Experte Dominik Jung die Lage gegenüber der Bild-Zeitung ein. Vor allem im März könnte es dann noch einmal zu Kälteeinbrüchen kommen.

Alarmstufe Rot! DWD mit eindringlicher Wetter-Warnung zum Wochenstart - „Bleiben Sie im Haus“

Update vom 15. Februar, 15.22 Uhr: Trotz der Glatteisgefahr in weiten Teilen Deutschlands blieb ein erneutes Verkehrschaos mit größeren Sperrungen am Montag zunächst aus. Auch die Bahn meldete auf Twitter bis zum Nachmittag nur wenige Störungen. Wegen der Glättewarnungen fiel in zahlreichen Regionen Niedersachsens allerdings der Unterricht aus.

Einen Kälterekord gab es in Marienberg-Kühnhaide. In dem Ort im Erzgebirge nahe der tschechischen Grenze herrschten in der Nacht Tiefstwerte von mindestens -29 Grad. Das meldete Kachelmannwetter auf Twitter und sprach von der kältesten Nacht des Winters. Da Kühnhaide allerdings nicht zum Messnetz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehört, war Dachwig in Thüringen mit minus 23,3 Grad in der Nacht auf Montag der bundesweit kälteste Ort.

Alarmstufe Rot! DWD mit eindringlicher Wetter-Warnung zum Wochenstart - „Bleiben Sie im Haus“

Erstmeldung vom 15. Februar 2021, 09.48 Uhr: Offenbach - Zum Start in die neue Woche kann es erneut gefährlich werden auf Deutschlands Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung* veröffentlicht und weist in seiner Warnkarte (Stand Montag, 15. Feb, 09:01 Uhr) zahlreiche rot eingefärbte Gebiete aus. Vor allem im Westen Deutschlands, etwa in dem gesamten Abschnitt zwischen Bremerhaven im Norden und Saarbrücken in Südwestdeutschland, warnt der DWD vor gefährlichem Glatteis. Gefrierender Regen oder Sprühregen könnten vor allem für Autofahrer gefährliche Witterungsverhältnisse auslösen. Auf den Straßen ist daher besondere Vorsicht geboten!

Grund für die gefährliche Wetterlage ist der Ausläufer eines kräftigen Atlantiktiefs, das auf Deutschland übergreift. Er leitet nach Angaben des DWD eine „signifikante Wetterumstellung“ ein und führt deutlich wärmere Meeresluft mit gefrierendem Regen nach Deutschland. Die Warnung gilt vorerst bis mindestens 17 Uhr.

+ Alarmstufe Rot! Die aktuelle Wetter-Warnkarte des DWD zeigt vor allem im Westen Deutschlands gefährliches Glatteis. © DWD Screenshot

Wetter in Deutschland: DWD mit eindringlichem Appell wegen Glatteis - „Bleiben Sie im Haus“

Aufgrund der erheblichen Gefahren, sowohl für Autofahrer aber auch Fußgänger, ruft der DWD bei derartigen Glatteisverhältnissen die Bevölkerung dazu auf, Zuhause zu bleiben. „Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus!“, so der eindringliche Appell des DWD .

Auch im Osten weist der DWD Gefahrengebiete aus. Hier warnt der Wetterdienst bei Temperaturen zwischen Minus 10 und Minus 15 Grad vor strengem Frost. Außerdem werden Autofahrer vor möglichen Schneeverwehungen gewarnt, die mit einsetzenden Schneefällen am Abend einhergehen könnten.

Wetter in Deutschland führt zu Glätte: Vorabwarnung des DWD

In der Mitte Deutschlands (siehe orange gestrichelte Gebiete in der Warnkarte) kann es ebenfalls zu gefährlichen Wetterbedingungen kommen. Hier hat der DWD am Sonntagabend eine Vorabinformation herausgegeben. „Im Laufe des Montags ziehen aus Westen Niederschläge auf. Diese fallen anfangs noch mitunter als Schnee, gehen aber rasch in Regen über. Auf den gefrorenen Böden muss in der Folge verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Es ist mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen“, heißt es darin. Der Wetterdienst will damit frühzeitig auf die möglichen Gefahren hinweisen, kann die betroffenen Gebiete aber noch nicht genau eingrenzen. Die Angaben werden daher im Laufe des Tages aktualisiert, so der DWD.

Der Norden und Osten Deutschlands wurde bereits Anfang Februar von den teils schwersten Schneefällen seit Jahrzehnten überrollt. Derartige Verhältnisse sind in dieser Woche zwar nicht zu erwarten, doch die Warnungen des DWD sollte sich die Bevölkerung dennoch zu Herzen nehmen.

Wetter in Deutschland: Nach Glatteis wird es milder - Frühling steht bevor

Im weiteren Verlauf der Woche wird es den Vorhersagen des DWD zufolge zunehmend milder. Bei zunächst noch wechselhaften Bedingungen mit Regen steigen die Temperaturen bis zum Wochenende auf bis zu 14 Grad. Im Westen könnten am Sonntag sogar Höchstwerte von 17 Grad erreicht werden. Außerdem sind dann kaum noch Niederschläge zu erwarten. Der Frühling steht somit in den Startlöchern. (va) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.