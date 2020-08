Wetter: Heiß, heißer, Deutschland – Teilweise tropische Nächte

Das Wetter in Deutschland nimmt noch einmal Fahrt auf. Die nächste Hitzewelle steht in den Startlöchern. Experten rechnen mit Mega-Temperaturen.

Das Wetter* in Deutschland bleibt zunächst sommerlich.

Die Prognosen* rechnen mit einer nächsten Hitzewelle.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD)* kündigt über 30 Grad an.

Update vom Samstag, 08.08.2020, 08.33 Uhr: Das Wetter in Deutschland bleibt heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtet, erreichen wir auch am Samstag flächendeckend über 30 Grad. Im Norden, Nordosten sowie über den Alpen kann es am Nachmittag bei paar Quellwolken geben, die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter bleibt aber gering.

Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD in ganz Deutschland zwischen 34 und 38 Grad, im äußersten Norden und an den Alpen zwischen 29 und 33 Grad. An den Küsten bei auflandigem Wind etwas kühler. In der Nacht zum Sonntag bleibt es gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 20 bis 15 Grad, im Südosten bis 13 Grad. Aber Achtung! Laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach kann es vor allem in größeren Städten Tiefstwerte über 20 Grad geben. Eine tropische Nacht also.

Das Wetter in Hessen verspricht am Samstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach im ganzen Land Temperaturen über 30 Grad. Am Nachmittag ziehen ein paar harmlose Quellwolken im Bergland auf, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 34 und 37 Grad, in den Hochlagen um die 31 Grad. In der Nacht werden Tiefsttemperaturen zwischen 21 und 17 Grad erreicht, in Hessen kann es also auch gebietsweise zu einer tropischen Nacht kommen.

Wetter in Deutschland: Der Start ins Wochenende wird heiß - Teilweise tropische Nacht

Update vom Freitag, 07.08.2020, 07.50 Uhr: Es geht sommerlich weiter. Das Sommer-Wetter in Deutschland nimmt am Freitag weiter an Fahrt auf. Wie der DWD in Offenbach mitteilt, erwartet uns viel Sonnenschein und ein nahezu wolkenloser Himmel. Dabei bleibt es weiterhin trocken. Die Temperaturen klettern bereits auf 30 bis 36 Grad, südlich der Donau sowie an den Küsten kratzen Höchstwerte nun ebenfalls an der 30-Grad-Marke.

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel ebenfalls weitgehend klar, nur im äußersten Nordosten gibt es ein paar Wolken. Auch die Nacht bleibt mild, der DWD prognostiziert Tiefsttemperaturen von 19 bis 14 Grad, im Südosten gebietsweise um die 12 Grad. In Ballungsräumen wird es teilweise sogar schon eine tropische Nacht, mit Temperaturen um die 20 Grad geben.

Wetter in Deutschland: Hitze-Sommer 2020 kommt ins Rollen

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 08.05 Uhr: Das Wetter in Deutschland zeigt sich Anfang August von seiner hitzigen Seite. Ein kräftiges Hoch liegt über Mittel- und Osteuropa und bringt zunehmend heiße Luft nach Deutschland. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 34 Grad, wird es am Donnerstag in den meisten Teilen des Landes sonnig und heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt, ziehen von der Alb bis zu den Alpen im Laufe des Tages teilweise dichtere Wolken auf. Nur in den Berchtesgadener Alpen besteht am Donnerstag ein geringes Gewitterrisiko.

Auch das Wetter in Hessen wartet am Donnerstag mit Sonne, Sonne und Sonne auf. Die Höchsttemperaturen liegen hier bei 32 Grad im Süden, in Nordhessen wird die 30-Grad-Marke heute noch nicht geknackt. Erst in den folgenden Tagen wird‘s dann richtig heiß mit bis zu 36, 37 Grad. Und auch die nächtliche Abkühlung bleibt in den nächsten Tagen Wohl aus. In der Nacht zum Freitag (07.08.2020) fallen die Temperaturen gebietsweise nicht tiefer als bis auf 18 Grad.

Hitze-Sommer 2020 kommt ins rollen: Mega-Temperaturen zum Wochenende

Erststmeldung vom Mittwoch, 06.08.2020: Offenbach - Das Wetter in Deutschland war in den vergangenen Wochen recht sprunghaft. Hitze, Regen* und auch Gewitter wechselten sich ab. Nach einer Hitzewelle Anfang August startete die Woche im Vergleich recht kühl. Tief „Farideh“ sorgte vor allem im Alpenraum für sehr nasses Wetter. Abgelöst wird es nun von Hoch „Detlef“, das laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach die „Temperaturwerte deutlich in die Höhe steigen“ lassen könnte.

Bereits am Donnerstag sind laut den Wetter-Experten wieder 30 Grad und mehr möglich. „Besonders im Westen von Deutschland werden lokal die 34 Grad erreicht“. Am Morgen sammeln sich zwar vor allem im Norden von Deutschland noch teils dichte Wolken, es bleibt aber meist trocken. Dann gibt es Sonne satt. Tagsüber ist es im Süden und in der Mitte des Landes sonnig, abends kann es an den Alpen jedoch zu vereinzelten Gewittern* kommen.

Wetter: Hoch bringt Hitze nach Deutschland - Temperaturen im Sommer klettern nach oben

Dieser Tag im Sommer* ist allerdings nur ein Vorgeschmack auf den Freitag, der sich mit strahlendem Sonnenschein ankündigt. Nahezu überall in Deutschland sollen laut DWD Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad erreicht werden. Das Hoch „Detlef“ lässt sich zudem nicht so leicht abschütteln. Es ist stabiler und könnte sich über einen längeren Zeitraum halten. So soll auch das Wetter am Wochenende sommerlich und heiß werden. Im Westen und Südwesten von Deutschland sind Spitzenwerte von bis zu 37 Grad möglich. Sonne und strahlend blauer Himmel werden erwartet. Das perfekte Wetter zum Wochenende.

Auch in Hessen kann sich das Wetter sehen lassen. Der Sommer startet auch hier so richtig durch. Am Donnerstag ist es trocken und sonnig, die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 29 und 33 Grad. Wind weht nur schwach aus östlicher Richtung. In der Nacht zum Freitag ist es klar und niederschlagsfrei. Es kühlt sich auf 18 bis 14 Grad ab, in höheren Lagen bis auf 9 Grad.

Wetter in Deutschland: Hitzewelle am Wochenende - Auch in Hessen wird es heiß

Wie im Rest von Deutschland wird es auch in Hessen am Freitag ebenfalls sonnig und heiß. Bis zu 35 Grad sind regional möglich. Am Samstag sogar bis zu 38 Grad. Generell bleibt das Wetter im August* sommerlich. „Auch in den kommenden Wochen scheint die Hitze weiterhin anzuhalten, allerdings steigt das Schauer- und Gewitterrisiko etwas an", heißt es vom DWD.

Der Monat könnte sogar zum wärmsten Monat im Sommer werden. Tipps gegen Hitze* sind da recht hilfreich und können den Alltag etwas erträglicher machen. Ein Wetter-Experte warnt jedoch vor einer dramatischen Lage. Denn mit den warmen Temperaturen und der Trockenheit geht die extreme Dürre weiter. (svw - *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)

