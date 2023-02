Wetter an Fasching: 5. Jahreszeit wird sonnig und trocken

Von: Josefine Lenz

Fasching steht vor der Tür – doch wie wird das Wetter eigentlich zur 5. Jahreszeit? Ein Blick auf die Prognosen lohnt sich. Lesen Sie hier mehr:

Wie wird das Wetter an Fasching? Dominik Jung, Meteorologe von Wetter.net, stellt die neusten Wetter-Prognosen vor. „Das Wetter zum Auftakt sieht gar nicht mal so schlecht aus für alle Närrinnen und Narren“, so Dominik Jung. So soll es sonnig und trocken werden.

Wie HEIDELBERG24 berichtet, werden die Temperaturen an Fasching laut den Wetter-Prognosen sehr angenehm.

„Es wird milder zur Monatsmitte. Ob das natürlich genauso kommt und ob die Luft auch im ganzen März erhalten bleibt, ist natürlich unsicher“, so der Wetter-Experte mit Blick auf die nächsten Wochen. (jol)