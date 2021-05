Wer gehört zur Prio-Gruppe 3? Priorisierungsgruppe darf sich für Corona-Impfung anmelden

Pandemie

In Hessen können sich Personen aus der dritten Impfgruppe für einen Impftermin anmelden. Welche Gruppen berechtigt sind in der Übersicht.

Update, 28.04.2021, 16.15 Uhr: Inzwischen können sich in Hessen auch Personen, die nicht zu einer Priorisierungsgruppe gehören, impfen lassen – allerdings nur mit dem AstraZeneca-Impfstoff über die Hausärzte. In den Impfzentren und bei der Impfung mit anderen Impfstoffen hat Impfpriorisierung weiter Bestand (siehe Erstmeldung).

Erstmeldung, 27.04.2021, 0.22 Uhr: Gießen – Über 20 Prozent der Bevölkerung in Hessen haben eine Erstimpfung erhalten. Inzwischen ist auch die dritte Priorisierungsgruppe zugelassen und kann sich für einen Impftermin anmelden. Doch wen betrifft das genau? Und wie meldet man sich zur Corona-Impfung an?

Wer gehört zur Gruppe 3 der Impfpriorisierung?

Die dritte Gruppe der Impfungen gegen Corona besteht zum größten Teil aus Personen, die älter sind als 60. Zudem gehören Personen dazu, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf einer Corona-Erkrankung haben – also Menschen mit einer Vorerkrankung. Außerdem sind Personen in der Impfprio 3, die Mitglied in Verfassungsorganen sind oder in besonders relevanten Positionen im staatlichen Dienst stehen. Auch Mitarbeiter in der „kritischen Infrastruktur“ sind in Gruppe 3 der Impfpriorisierung aufgeführt und können sich impfen lassen.

Überblick über die Personengruppen mit der Impfpriorisierung 3

Personen über 60

Personen mit Vorerkrankungen

Personen im Staatsdienst in bestimmten Einrichtungen

Mitarbeiter aus der kritischen Infrastruktur

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen ohne Patientenkontakt

Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel

Mitarbeiter in Schulen oder Kindertagesstätten

Personen mit Vorerkrankungen – Diese Erkrankungen listet das Hessische Ministerium auf

Personen mit behandlungsfreien in Remission befindlichen Krebserkrankungen

Personen mit Immundefizienz oder HIV-Infektion, Autoimmunerkrankungen oder rheumatologische Erkrankungen

Personen mit einer Herzinsuffizienz, Arrhythmie, einem Vorhofflimmern, einer koronaren Herzkrankheit oder arterieller Hypertonie,

Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chronischen neurologischen Erkrankung

Personen mit Asthma bronchiale

Personen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung

Personen mit Diabetes mellitus ohne Komplikationen

Personen mit Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30)

Personen mit Erkrankungen, die nach individueller ärztlicher Beurteilung im Einzelfall ein erhöhtes Risiko einer Corona-Infektion darstellen

Impfpriorisierungsgruppe 3: Mitarbeiter in Verfassungsorganen und Staatsbedienstete

Mitarbeiter aus diesen Staatsorganen sind impfberechtigt:

Verfassungsorgane (Also Bundestag, Landtag etc.)

Regierungen und Verwaltungen

Bundeswehr

Polizei

Zoll

Feuerwehr

Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks

Justiz und Rechtspflege (Rechtsanwälte, Notare)

Deutsche Auslandsvertretungen

Deutsche politische Stiftungen oder Organisationen und Einrichtungen mit Sitz in Deutschland (Bereiche Krisenprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge, Entwicklungszusammenarbeit, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik)

Internationalen Organisationen

Wahlhelfer

Mitarbeiter in relevanter Position in Einrichtungen und Unternehmen der kritischen Infrastruktur

Diese Bereiche zählen zur kritischen Infrastruktur:

Apothekenwesen

Pharmawirtschaft

Bestattungswesen

Ernährungswirtschaft

Wasser- und Energieversorgung

Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft

Transport- und Verkehrswesen

Informationstechnik und Telekommunikationswesen

Ambulante Suchtberatung

Medizinprodukteindustrie

medizinischer Großhandel für Medizinprodukte

Sanitätshäuser

Optiker

Hörgeräteakustiker

Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen, Lebensmitteleinzelhandel und Kinderbetreuung

Diese Bereiche zählen dazu:

Medizinische Labore

Arztpraxen

Krankenhäuser

Medizinische Versorgungszentren

Praxen von Psychotherapeuten

Supermärkte

Verbrauchermärkte

Discounter

Drogeriemärkte

Mitarbeiter von Tafeln

Mitarbeiter in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe

Mitarbeiter in Schulen

Sonstige Personen mit deutlich erhöhtem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Inhaftierte

Saisonarbeiter

Mitarbeiter in der fleischverabeitenden Industire

Personal in Verteilzentren von Paketdiensten

Personal an Arbeitsplätzen, die nicht genügend mit Frischluft versorgt werden können, oder in denen das Abstandhalten schwierig oder unmöglich ist.

Wie meldet man sich zur Impfung an?

Zur Impfung anmelden kann man sich in Hessen über Onlineformular, das vom hessischen Innenministerium bereitgestellt wird. Genauso kann man sich telefonisch unter 0611 505 92 888 für die Zuteilung der Impftermine registrieren. Die Mitarbeiter sind an jedem Tag der Woche von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr erreichbar.

Welche Bescheinigungen braucht man vor der Impfung?

Zum Impftermin muss man eine Bestätigung vorlegen, das bestätigt, dass man für die Impfpriorisierung berechtigt ist. Bei Personen über 60 reicht dabei ein Ausweis, aus dem der Wohnort oder gewöhnlicher Aufenthaltsort und natürlich das Alter hervorgeht. Dieser kann auch abgelaufen sein.

Darüber hinaus benötigen alle anderen Impfberechtigten der Priorisierungsgruppe 3 entweder eine Bestätigung des Arztes, wenn sie sich wegen einer Vorerkrankung registrieren wollen, oder eine Bestätigung des Arbeitgebers, dass sie in einer relevanten Einrichtung arbeiten.