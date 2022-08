Deutsche auf Weltreise: Eine Erfahrung, die ein Buch wert ist

Von: Sandra Gyuratis

Deutsche auf Weltreise: Marion Wehner und Jürgen Lauer mit Bundeswehr-Lkw und Hund in Marokko. © Marion Wehner

Corona stoppt die Weltreise von Marion Wehner und Jürgen Lauer ausgerechnet im Senegal. Es beginnt ein Abenteuer, das die Deutschen so beeindruckt hat, dass sie ein Buch darüber geschrieben haben. Was sie erlebt haben, steht in die diesem Artikel:

Marion Wehner und Jürgen Lauer befinden sich mitten auf ihrer Weltreise mit einem Bundeswehr-Lkw und Hund Minouk, als sie das Coronavirus ausbremst. Die Deutschen auf Weltreise sitzen über ein Jahr im Senegal fest und berichten costanachrichten.com, warum sie die Erfahrung nicht missen wollen.

Die schwierige Reise hat die Deutschen tief beeindruckt auch wegen einer Tüte Walnüsse im Iran. In einem Buch erzählen sie ihre Geschichte, die auch mit Spanien zu tun hat.